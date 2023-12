Udine è la città italiana dove si vive meglio; sul podio anche Bologna e Trento. Ultimo posto per Foggia

LA PRIMA VOLTA DI UDINE

Per Udine è la prima volta. La città friulana è stata scelta come la migliore d’Italia quanto a qualità della vita. E’ il risultato della 34esima edizione dell’indagine del Sole 24 ore. Questa speciale classifica misura il benessere della popolazione. Udine è dunque la città dove si vive meglio, dal 1990 ad oggi era salita sul podio solo tre volte e fino a oggi mai sul gradino più alto. Rispetto allo scorso anno ha recuperato ben 11 posizioni. In particolare ottiene il primo posto nell’indice sintetico della Qualità della vita delle donne e l’ottavo posto in quello che misura la Qualità della vita dei bambini; detiene il record di palestre, piscine e centri per il benessere fisico; si distingue (4° posto) nella categoria «Giustizia e sicurezza» per la limitata frequenza di incendi, delitti informatici e furti di autovetture; eccelle anche per la bassa incidenza di famiglie con Isee sotto i 7mila euro e di imprese in fallimento.

CHI SALE E CHI SCENDE

Rappresentano una conferma nel segno della continuità il secondo posto di Bologna ( che per cinque volte aveva conquistato la prima posizione) e il terzo di Trento ( nel recente passato 11 podi, tra cui due vittorie). Aosta è quarta, ai piedi del podio. Bergamo, che quest’anno è stata capitale della cultura insieme a Brescia, compie un bel balzo e sale al quinto posto. Scivola fuori dal podio Firenze, cha passa dalla terza alla sesta posizione; il capoluogo toscano risulta appesantito dai dati relativi alle denunce di furti con strappo e rapine in pubblica via, dai canoni di locazione (che erodono fino al’84% del reddito medio dichiarato) e da alcuni nuovi parametri, come il consumo di farmaci contro l’obesità.