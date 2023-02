Un altro trionfo italiano ai mondiali di sci, oro di Marta Bassino nel Super G

UNA SQUADRA FORTISSIMA

Italia ancora d’oro. La squadra femminile di velocità è fortissima: il trionfo di Marta Bassino nel Super G arriva dopo la vittoria di Federica Brignone nella combinata, mentre Sofia Goggia scalda i motori in vista della discesa libera di sabato. Non c’è una sola freccia al nostro arco, ma tante campionesse: diverse, tutte bravissime.





BASSINO, FINALE DA LEGGENDA

La copertina oggi è tutta per Marta Bassino. Ha emulato Isolde Kostner, che nel Super G mondiale si impose per due volte negli anni Novanta. La piemontese è partita con il freno a mano tirato, ma nella parte bassa della pista è andata molto più forte delle altre. Praticamente tutte le sciatrici che sono scese dopo di lei, nei primi due intermedi hanno fatto segnare un tempo migliore al suo, poi però hanno pagato dazio nell’ultimo segmento. La statunitense Mikaela Shiffrin è stata in vantaggio fino a poche decine di metri dal traguardo, poi però si è dovuta arrendere al sontuoso finale di Marta Bassino, che l’ha preceduta di 11 centesimi di secondo. Bronzo in condivisione, tra l’austriaca Cornelia Huetter e la norvegese Kajsa Lie.





LE ALTRE AZZURRE

Per quanto riguarda le altre italiane un po’ di delusione per Federica Brignone. L’altro ieri aveva vinto la combinata facendo segnare il miglior tempo nella prova di Super G, logico che oggi partisse tra le favorite: invece si è dovuta accontentare dell’ottavo posto. Sofia Goggia ha pensato a scaldare i motori in vista della discesa libera di sabato e si è piazzata undicesima. Non brillantissima Elena Curtoni, quindicesima.