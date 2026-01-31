Un angelo “somigliante” a Meloni accende il caso a Roma: sopralluogo del ministero e polemiche





Un dettaglio emerso quasi per caso, dopo la rimozione delle impalcature, ha trasformato un ordinario intervento di restauro in un caso politico e culturale. Nella basilica di San Lorenzo in Lucina, nel cuore di Roma, uno dei cherubini raffigurati in un affresco recente presenta tratti che ricordano in modo sorprendente il volto della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L’immagine ha iniziato a circolare rapidamente sui social e sui media, accendendo curiosità, ironia e polemiche istituzionali.

IL COMMENTO SORPRESO DI GIORGIA MELONI

La stessa Meloni ha commentato la vicenda con tono leggero, pubblicando la foto e scherzando sulla presunta somiglianza. Ma la reazione delle opposizioni è stata tutt’altro che ironica. Partiti come Partito Democratico, Alleanza Verdi-Sinistra e Movimento 5 Stelle hanno chiesto chiarimenti immediati, sollecitando l’intervento del ministro della Cultura Alessandro Giuli e delle strutture di tutela competenti. Al centro della contestazione c’è il rispetto delle regole che disciplinano i restauri su beni sottoposti a tutela e il divieto di alterazioni arbitrarie.

LA RISPOSTA DEL MINISTERO DELLA CULTURA

Dal ministero della Cultura è arrivata una prima risposta formale: su indicazione del ministro, la Soprintendenza speciale di Roma ha disposto un sopralluogo urgente per verificare la natura dell’intervento e stabilire se siano stati rispettati i criteri scientifici e autorizzativi previsti dal Codice dei beni culturali. L’obiettivo è accertare se si sia trattato di un semplice restauro conservativo o di una modifica non autorizzata.



