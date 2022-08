Un anno fa il ritorno dei talebani in Afghanistan, il paese è ripiombato nel MedioEvo

POVERTA' E OSCURAMTISMO

E’ passato un anno. Ma restano ancora negli occhi le immagini di coloro che – disperati- si aggrappavano al carrello di un aereo in decollo per cercare di scappare. O dei bambini piccoli passati oltre un muro, affidati a mani sconosciute pur di farli fuggire, nel tentativo di regalare loro un’opportunità di vita libera. E’ passato un anno e le cose vanno peggio. La partenza delle forze americane dall’Afghanistan ha lasciato campo libero ai talebani, che sono tornati e hanno fatto ripiombare il paese nel medioevo. Come era facile prevedere, l’oscurantismo degli integralisti islamici ha portato una gravissima crisi economica oltre che alla cancellazione di diritti sacrosanti. Qualche cifra: il 93% delle famiglie afgane vive sotto la soglia delle povertà; molte aziende hanno chiuso. Le donne sono state completamente emarginate: l’85% di quelle che un anno fa avevano un lavoro, ora sono state relegate a casa. Alle ragazze viene negato il diritto allo studio. Dominano ignoranza e oscurantismo: l’informazione ovviamente non è libera, il 40% dei media ha chiuso, gli altri raccontano soltanto ciò che i talebani vogliono sentire. L’Unicef ha lanciato un allarme che riguarda i bambini: 3 su 5 per sopravvivere hanno bisogno di aiuti internazionali. Oggi piove a Kabul, il che ha forse frenato le celebrazioni per il primo anniversario del regime talebano. Non che ci sia qualcosa da festeggiare, anzi.