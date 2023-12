Una 27enne uccisa a coltellate in provincia di Treviso, un sospettato è in fuga

Vanessa Ballan sarebbe stata ferita a morte con un’arma di taglio all’interno di casa sua, a Riese Pio X, in provincia di Treviso. L'assassino si sarebbe introdotto nell'abitazione forzando la finestra, sorprendendo la vittima in pigiama. A quel punto l'aggressione selvaggia. La ventisettenne è stata picchiata al volto e poi colpita con almeno sette coltellate profonde al torace. Sulle sue mani sarebbero state rinvenute numerose lesioni da difesa, a conferma di come si sia difesa fino all’ultimo nel disperato tentativo di salvarsi la vita. La donna, che lavorava come cassiera in un supermercato, era incinta del secondo figlio tanto che si trovava in maternità da tre mesi. Il primogenito di 4 anni quando è successo il fatto era all’asilo.

Il corpo è stato rinvenuto in posizione supina. A dare l'allarme un vicino di casa che, dopo aver notato il corpo senza vita, ha avvertito il 118. Il marito della vittima in quel momento sarebbe stato lontano dalla casa dove si è consumato il delitto. Il presunto omicida della donna sarebbe una persona, tuttora in fuga, che risiede ad Altivole (Treviso), un comune vicino. Ancora sconosciuto il movente.