Una coppia trova 100 mila euro per strada. Ecco com'è finita l'assurda storia...

Cerignola, provincia di Foggia. Lì avviene qualcosa di molto strano: una coppia di coniugi trova per strada due assegni circolari da 50 mila euro l'uno, smarriti da qualcuno che probabilmente stava percorrendo quella stessa strada. La coppia ha subito denunciato il ritrovamento ai Carabinieri, che sono risaliti all'istituto di Credito.

«Senza esitazione alcuna, abbiamo deciso di consegnare gli assegni, che erano subito esigibili, ai carabinieri. Queste azioni devono essere qualificate come gesti normali e non eccezionali. Le persone oneste e perbene devono farli» - hanno commentato i coniugi Nicola e Donata alla Gazzetta del Mezzogiorno. «A noi non interessa alcuna ricompensa - dicono - L’importante è aver fatto il nostro dovere di cittadini».

L'INCONTRO, IL CAFFE' E LA NASCITA DI UNA NUOVA AMICIZIA?

Nicola e Donata, rispettivamente 72 e 68 anni, hanno incontrato il titolare degli assegni smarriti e- secondo quanto racconta La Gazzetta del Mezzogiorno - hanno preso un caffè insieme. «Il loro sorriso e il loro grazie è il più bel regalo di natale - hanno commentato i coniugi -. Siamo felici di aver visto la loro gioia», raccontano ancora i coniugi.

UNA STORIA GIA' RACCONTATA IN PASSATO

Una storia molto simile viene raccontata dall'Ansa. Tutto accade a Lucca, nel 2022, dove un uomo trova un portafoglio con 520 euro e lo consegna alla Polizia, che lo restituisce al proprietario. Protagonista di questo straordinario gesto è un 29enne del Bangladesh, Islam Zahirul.