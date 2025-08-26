US Open: Buona la prima per Sinner, battuto il ceco Kopriva in 3 set. Ora Popyrin al secondo turno

US Open: Buona la prima per Sinner, battuto il ceco Kopriva in 3 set. Ora Popyrin al secondo turno Photo Credit: Ansa, JOHN G. MABANGLO

Nicolò Pompei

26 agosto 2025, ore 22:36

Partita dominata dall'altoatesino e chiusa in appena 1 ora e 38 minuti di gioco

Il cammino di Jannik Sinner agli US open inizia senza intoppi, battuto Vit Kopriva in 3 set (6-1, 6-1, 6-2) e in appena 1 ora e 38 minuti di gioco. Un match dominato dall'inizio alla fine servito anche per voltare definitivamente pagina dopo il ritiro in finale a Cincinnati. Al secondo turno Sinner affronterà l'australiano Popyrin. Fisicamente l'azzurro sta bene, c'è stato qualche momento di apprensione durante la partita per un dito fasciato, ma si trattava solo di una vescica. 


SINNER: "STO BENE MA DEVO MIGLIORARE PER ANDARE AVANTI"

"E' stato bello tornare qui per l'ultimo slam dell'anno, in questa atmosfera bellissima. Sono contento di stare di nuovo bene, ho fatto il possibile per essere al meglio della condizione, ora vedremo cosa succederà", ha detto Sinner a caldo dopo la vittoria. Poi ha chiarito la "questione" del cerotto alla mano mostrato durante il match: "Non c'é da preoccuparsi, volevo proteggere la mano da una vescica che mi viene quando non gioco per due-tre giorni", ha aggiunto poi Sinner a Sky. "Se ora vado ad allenarmi? No, Simone Vagnozzi, ha detto che non serve e comanda lui. Ci sono cose da migliorare per andare avanti nel torneo, ma mettendo insieme quello che ho fatto oggi direi bene. Domani sarà una giornata importante per me, di allenamento per avere più ritmo possibile. Siamo sul pezzo e vediamo come va" ha concluso l'altoatesino.

Argomenti

Sinner
Tennis
US Open

