US Open, Jannick Sinner batte in tre set l'americano Paul e vola ai quarti: affronterà Medvedev

VITTORIA IN TRE SET

La vittoria di Jannick Sinner è stata meno facile di quanto faccia pensare il tre a zero nel conto dei set. Lo statunitense Tommy Paul è rimasto a lungo aggrappato al match e l’altoatesino ha dovuto mettere in campo tutte le sue qualità: tecniche e mentali. I primi due set si sono decisi al tie break, solo nel terzo non c’è stata partita. Chi è rimasto sveglio nella notte per seguire questo ottavo di finale agli US Open è stato aiutato con un po’ di adrenalina, visto che Sinner nel primo set si è fatto strappare per due volte il servizio, salvo poi piazzare subito il controbreak in entrambe le circostanze. La seconda partita è stata invece più lineare, i due tennisti hanno sempre tenuto il servizio fino al tie break. Nella terza partita il numero uno al mondo ha imposto rapidamente la sua legge, come testimonia il punteggio di 6-1.

SCOGLIO RUSSO

Jannick Sinner agli US Open non aveva mai superato lo scoglio degli ottavi di finale, lo scorso anno venne eliminato da Sacha Zverev al termine di un match molto combattuto. Domani nei quarti di finale affronterà Danil Medvedev: i precedenti sono a favore del russo (7-5), che a Wimbledon è tornato a battere Sinner interrompendo la serie positiva dell’alto atesino. Non sarà una sfida semplice, Medvedev è in forma e lo ha dimostrato battendo negli ottavi il portoghese Borges in modo molto netto ( parziali 6-0, 6-1, 6-3). Il numero uno al mondo è l'unico giocatore a riuscire ad arrivare tra i primi 8 in tutti gli Slam della stagione.

LA SODDIFAZIONE DI SINNER

Nel dopopartita Jannick Sinner non ha nascosto la sua soddisfazione per il raggiungimento dei quarti di finale e ha analizzato così l’incontro con Paul: “Non ho iniziato bene a livello mentale come era successo con McDonald, ma poi ho reagito e questa è stata una delle chiavi per vincere. In un match su cinque set è normale che ci siano alti e bassi e bisogna gestirli. Spero che l’esperienza di questa sera mi sia di aiuto nella prossima gara”