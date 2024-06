USA: cresce l’attesa per il duello tv tra Biden e Trump

Mancano poche ore al duello televisivo tra Donald Trump, candidato del partito repubblicano per la corsa alla Casa Bianca, e Joe Biden, presidente in carica dei democratici, in corsa per il secondo mandato. I due si affronteranno sulla rete Cnn per circa 90 minuti, rispondendo alle domande dei moderatori, i giornalisti Jake Tapper e Dana Bash. La diretta comincerà questa sera alle 21:00, le 3:00 in Italia.





Il dibattito

Per la politica americana il duello televisivo è un appuntamento ormai irrinunciabile. Gli elettori lo attendono – ufficialmente – per comprendere meglio i programmi e le intenzioni dei candidati. L’impressione, tuttavia, è che a farla da padrona non siano i contenuti proposti dagli speaker, quanto piuttosto lo stile comunicativo, la capacità di sintesi, l’abilità retorica e l’immagine complessiva che saranno in grado di far arrivare al pubblico. I duellanti sono consci del valore di questo appuntamento, dunque impiegano tutte le forze a disposizione per prepararsi al meglio, coinvolgendo spin doctor, esperti di comunicazione e di linguaggio del corpo. Nella sfida tutto conta: dal tono di voce alla prossemica, dall’uso dell’ironia alla posizione sul palco. Quest’ultimo fattore, in particolare, è molto rilevante: i team dei candidati lanciano una monetina, chi vince può scegliere per primo. Il team di Biden – ad esempio – si è orientato per il podio sulla destra.





Le novità

Il primo scontro televisivo che ha dato vita a questa tradizione mediatica risale al 1960, quando a sfidarsi erano J. F. Kennedy e Richard Nixon. Questo è il primo anno in cui il duello avviene prima delle convention estive dei partiti, gli appuntamenti nei mesi di luglio e agosto in cui, rispettivamente, repubblicani e democratici incoroneranno ufficialmente Trump e Biden. A differenza degli scorsi anni a organizzare il dibattito non è stata un’apposita commissione indipendente, ma i team dei due candidati che hanno preso accordi diretti con l’emittente per decidere le regole.

La prima novità rilevante è l’assenza di pubblico nello studio di Atlanta, dove si terrà la diretta. I candidati saranno, dunque, soli con i moderatori. I giornalisti saranno aiutati da un’ulteriore regola: i microfoni dei due candidati si accenderanno solo quando verrà data loro al parola, evitando accavallamenti e interruzioni. Non è chiaro se saranno i conduttori stessi a gestire l’accensione dei microfoni o la regia.

Per rispondere a ogni domanda Trump e Biden avranno due minuti di tempo, poi all’avversario di turno verrà dato un minuto di tempo per la replica e ancora un ulteriore minuto per la controreplica. Una luce rossa comincerà a lampeggiare quando saranno a circa cinque secondi dalla fine del tempo a disposizione, e la luce diventerà fissa quando il tempo sarà esaurito. A disposizione degli speaker un blocchetto con una penna e dell’acqua. Non sarà possibile portare sul podio appunti o dichiarazioni preparate.

Esprimere concetti di senso compiuto (su tematiche tendenzialmente complesse, come strategie belliche, previsioni economiche e programmi elettorali) in due minuti è di per sé molto complicato. Potrebbe essere ancora più complesso per Biden e Trump che hanno rispettivamente 81 e 78 anni e, negli ultimi mesi, non hanno dato prova di grande lucidità nei loro comizi o negli eventi pubblici a cui partecipavano, incappando spesso in errori, lapsus, gesti e movimenti poco comprensibili in relazione al contesto in cui si trovavano.