Valanga in Alto Adige, il bilancio è di due morti e cinque feriti

21 marzo 2026, ore 16:54
Tre scialpinisti versano in gravi condizioni
In Alto Adige concluse le operazioni di soccorso scattate dopo il distacco di una valanga, questa mattina, in val Ridanna. Il bilancio definitivo è di due morti, tre feriti gravi e due lievi. Lo ha comunicato la Centrale di emergenza di Bolzano. La slavina si è staccata alle ore 11:40 a 2.445 metri di quota e ha coinvolto complessivamente 25 scialpinisti, di diverse comitive, che in quel momento si trovavano sul pendio. La maggior parte degli escursionisti è stata solo sfiorata dalle masse nevose. Sul posto sono intervenuti cinque elicotteri e un'ottantina di soccorritori. Solo pochi giorni fa, il 12 marzo, l'Alto Adige aveva ricordato il decimo anniversario della maxi-valanga di Monte Nevoso, la più grave disgrazia avvenute sulle montagne altoatesine degli ultimi decenni, in cui morirono sei persone.
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