Vasco Rossi racconta la vita con un live monumentale

Davanti a 230mila fan per oltre tre ore con scaletta di 40 brani inclusi i medley per una grande festa celebrativa di 40 anni di carriera

Voleva fare una grande festa al Modena Park che si aprisse con “Colpa d’Alfredo”, si chiudesse con “Albachiara” con in mezzo effetti speciali, sorprese, grande band e fuochi d’artificio finali e così è stato. Vasco Rossi ha mantenuto fede alla sua grande promessa al cospetto di 230mila fan adoranti, trascinati da un artista dal carisma lampante, sempre vivo e mai sopito. Il rocker in gran forma ha trascinato la folla con successi come “Bollicine”, “Anima fragile”, “Siamo soli” ma anche chicche come “Ieri ho sgozzato mio figlio” e un medley acustico magico (da “Una canzone per te” a “Senza parole”) che ha evidenziato - qualora ce ne fosse ancora bisogno - che il grande talento di Vasco è essere riuscito nella sua lunga carriera a raccontare le sfumature della vita di ognuno di noi. E poi ancora le fan con seni al vento e reggiseni volanti su “Rewind” fino ai fuochi d’artificio finali con un grazie a lettere cubitali sul mastodontico palco a ringraziare il proprio pubblico. Cosa succederà ora? Presto per dirlo, di certo Vasco tenterà ancora una volta di superare se stesso.

SCALETTAIntro: Also sprach Zarathustra (Strauss)1. Colpa d’Alfredo2. Alibi3. Blasco Rossi4. Bollicine5. Ogni volta6. Anima fragile guest Gaetano Curreri al pianoforte: Jenny, Silvia, La nostra relazione7. Splendida giornata8. Ieri ho sgozzato mio figlio9. Delusa Medley: Delusa, T’immagini, Mi piaci perchè, Gioca con me, Stasera!,10. Sono ancora in coma, Rock’n’roll showUltimo domicilio conosciuto: guest Maurizio Solieri11. Vivere una favola12. Non mi va13. Cosa vuoi da me14. Siamo soli15. Come nelle favole16. Vivere17. Sono innocente18. Rewind 19. Liberi liberiInterludio 2017, guest Andrea Braido20. Acustico: Il tempo crea eroi, Una canzone per te, L’una per te, Ridere di te, Va bene va bene così, Senza parole21. Stupendo22. Gli spari sopra23. Sballi ravvicinati del terzo tipo24. C’è chi dice no25. Un mondo migliore26. I soliti27. Sally28. Un senso29. Siamo solo noi30. Vita spericolata31. Albachiara

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti