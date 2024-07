Venezia 81, altri film attesi della Mostra del Cinema di Venezia 2024

Prosegue la nostra carrellata tra i tanti film da non perdere alla prossima edizione della Mostra del Cinema di Venezia che sarà di scena al Lido a partire dal prossimo 28 Agosto. Ieri abbiamo iniziato con Joker 2, Guadagnino, Mastandrea e Almodovar. Oggi passiamo in rassegna altri titoli che vanno a costellare le varie sezioni della kermesse che, sulla carta, hanno parecchie potenzialità.





TRA PORNO E VHS

Si era già fatta notare con la sua opera prima, “Settembre” che nel 2022 fruttò un David per la miglior regista esordiente. Dal Bari International Film Festival, dov'era stato presentato quel suo primo lavoro, Giulia Louise Steigerwalt fa il grande salto e approda nel concorso ufficiale di Venezia con Diva Futura. Al centro della storia, l'Italia di Riccardo Schicchi e della sua agenzia, appunto la Diva Futura da cui prende il titolo la pellicola. Il mondo del porno e la rivoluzione delle VHS, attraverso l'impatto mediatico che esploderà anche grazie ad Ilona Staller. Nel cast Pietro Castellitto e Barbara Ronchi, attrice presente anche in “Settembre” e che, proprio per quel ruolo, si aggiudicò il David per la migliore interpretazione.





UN RED CARPET STELLARE

Ad aprire le danze toccherà a Tim Burton. Il suo Beetlejuice Beetlejuice avrà il prestigioso compito di aprire la Mostra. Dopo un'improvvisa tragedia che li ha scossi, la famiglia Deetz torna nella casa a Winter River, questa volta con loro c'è anche la figlia adolescente di Lydia chiamata Astrid. La vecchia dimora dei Deetz è ancora infestata dallo spirito di Beetlejuice, relegato, però, nel mondo dei non morti. Quando la ribelle Astrid si reca in soffitta, scopre il modellino della città e apre accidentalmente il portale dell'Aldilà. Essendo sorti diversi problemi nei due regni, quello degli spiriti e quello dei viventi, è solo questione di tempo prima che qualcuno pronunci tre volte il nome di Beetlejuice, permettendo all'irriverente e dispettoso spirito di tornare e portare nuovamente caos, soprattutto tra i Deetz. La pellicola vanta un cast stellare del calibro di Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega, Catherine O'Hara, Monica Bellucci, Willem Dafoe e Justin Theroux. Barbera, il direttore artistico della Mostra, ha assicurato che saranno tutti presenti sul red carpet per illuminare il Lido.





L’URLO DI HOLLYWOOD A VENEZIA

Brad Pitt e George Clooney. Basterebbe questo e invece in cabina di regia c’è anche Jon Watts, colui che ha dato linfa creativa al nuovo Spider Man di Tom Holland. In Wolfs - Lupi solitari i due big di Hollywood interpretano due fixer, risolutori di problemi, che si ritrovano a lavorare insieme in quanto viene affidato loro lo stesso caso da sbrogliare. Rivedere insieme le due star, dopo la trilogia di Ocean's di Steven Soderbergh e Burn After Reading - A prova di spia dei fratelli Coen, è già pura goduria.