Venezia 81, ecco quando e dove vedere i film che hanno vinto alla Mostra del Cinema

In quel di Venezia si è chiusa ormai da qualche giorno la Mostra del Cinema 2024. Ora che il palmares è stato assegnato, sono in tanti a chiedersi quando e dove poter recuperare i vari film che hanno conquistato un premio. Ecco una pratica lista per restare aggiornati e avere tutte le coordinate necessarie.





I LEONI D’ORO E D’ARGENTO

Si parte con Almodovar e il suo The Room Next Door che si è aggiudicato il Leone d’oro. La pellicola uscirà nelle sale italiane il prossimo 5 dicembre, mentre la distribuzione in quelle spagnole è prevista per metà ottobre. Il film è il primo del grande maestro ad essere girato interamente in lingua inglese e vede nel cast le attrici Tilda Swinton e Julianne Moore.

Il Leone d'Argento - Premio per la migliore regia è andato a The Brutalist di Brady Corbet. Il film che al momento ha una durata di 3 ore e 35, non ha ancora trovato una data di uscita. La trama del film che si è aggiudicato la medaglia d’argento della Mostra, racconta tre decenni di vita dell'architetto ebreo László Tóth, emigrato dall'Ungheria negli Stati Uniti nel 1947, dopo essere stato detenuto nei campi di concentramento tedeschi. Nel ruolo del protagonista c’è uno straordinario Adrien Brody.

Il Premio Speciale della Giuria è stato consegnato ad April di Dea Kulumbegashvili. La pellicola, che rientra a pieno titolo nel cinema sperimentale, mette in scena la storia della ginecologa Nina che, dopo la morte di un neonato durante un parto nella Georgia orientale, viene messa in crisi, anche per le voci che circolano sul suo conto e su presunti aborti illegali. Al momento anche April non ha data di uscita ma non abbiamo dubbi che arriverà presto nelle sale italiane avendo tra i produttori Luca Guadagnino.





KIDMAN E LINDON, GLI ATTORI PREMIATI

La Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile è andata a Nicole Kidman per il lavoro nel film Babygirl di Halina Reijn. La pellicola che ha consegnato alla diva il prestigioso riconoscimento arriverà prossimamente con Eagle Pictures. La pellicola è un thriller psicologico che riprende, cambiandone la prospettiva, il cinema erotico degli anni Novanta. La Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile invece è andata a Vincent Lindon nel film Jouer avec le feu di Delphine Coulin e Muriel Coulin. La pellicola ha vinto anche il Leoncino d'Oro, uno dei premi collaterali di Venezia 81. La vedremo al cinema a gennaio 2025 con I Wonder Pictures, con il titolo italiano di Noi e loro. Il titolo originale in francese, Jouer avec le feux, che significa letteralmente "giocare con il fuoco"