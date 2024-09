Venezia 81, la Mostra del Cinema omaggia Ennio Doris con la proiezione di C’é anche domani

Nella prestigiosa cornice del Palazzo del Casinò oggi la Mostra del Cinema ha reso omaggio al banchiere gentile Ennio Doris, presidente e fondatore di Banca Mediolanum. Nella rassegna Venice production Bridge, rivolta ai professionisti dell’industria cinematografica, è stato proiettato “Ennio Doris - C’è anche domani”, ritratto che il regista Giacomo Campiotti ha dedicato alla vita del banchiere. A dare il volto all’uomo nella pellicola l’attore romano Massimo Ghini. Presente all’evento tutta la famiglia Doris, assieme al presidente della Regione Veneto Luca Zaia.





LA TRAMA DEL FILM

Il film ripercorre tre archi temporali della vita di Ennio Doris: la sua infanzia, la sua giovinezza e il suo successo. La pellicola racconta l'incontro avvenuto tra Ennio Doris (Daniele Santantonio e Massimo Ghini) e Silvio Berlusconi (Alessandro Bertolucci) nel 1981 nella Marina di Portofino. Poco prima di questo evento, Berlusconi aveva rilasciato un'intervista a "Capital", nella quale dichiarava che chiunque avesse in mente buone idee imprenditoriali si presentasse a lui con una proposta. Doris era con sua moglie Lina quando si imbattè in Berlusconi proprio sulla spiaggia ligure. Immediatamente gli si presentò per illustrargli il suo progetto: un nuovo istituto che offrisse ai risparmiatori diverse soluzioni per investire, nonché polizze per proteggerli dagli imprevisti e altri servizi bancari.

Dopo questo fortuito incontro, i due uomini d'affari si sono visti nuovamente ad Arcore per fondare il 2 febbraio 1982 il Programma Italia, noto oggi come Banca Mediolanum. Doris diventa in breve tempo l'uomo d'oro della finanza italiana, ricevendo il soprannome di "banchiere gentile", grazie alla sua idea di eliminare ogni barriera tra la banca e la persona, ma di costruire la banca intorno alla persona stessa.