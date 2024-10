Verdone chiude la Festa del Cinema con Vita da Carlo 3. Dal 16 novembre su Paramount Plus Photo Credit: Ufficio Stampa Paramount Plus

Non c’è due senza tre. Verdone torna nei panni di sé stesso per la terza stagione della sua Vita da Carlo che dal 16 novembre approda in streaming su Paramount Plus. Ieri sera i riflettori della Festa del Cinema hanno illuminato il parterre di star che hanno calpestato il red carpet dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, dove sono stati presentati al pubblico i primi 4 episodi. Da Stefania Rocca a Ema Stokholma, passando per Monica Guerritore. A sorpresa sul tappeto rosso anche la cantante Gianna Nannini, guest star nella serie.





VITA DA CARLO 3, LA TRAMA IN BREVE

Realtà e finzione si intrecciano in un’irresistibile serie comica in cui Carlo Verdone interpreta nuovamente sé stesso. La terza stagione ruoterà attorno al mondo musicale: a Verdone viene proposta la direzione artistica del Festival di Sanremo. La sua enorme cultura musicale rende Carlo la persona ideale per dare vita ad una kermesse all’insegna della competenza e dello spettacolo, senza contare che lui è indubbiamente tra i personaggi più amati del Paese. In quell’assurda ipotesi c’è qualcosa che lo alletta. La musica, insieme al cinema, è da sempre la sua più grande passione e, dentro di sé, nutre la convinzione di poter allestire un Festival indimenticabile.





LA MIGLIORE DELLE TRE

Se nella prima stagione si era esplorato l’amore di Carlo per la città di Roma, (tanto da rischiare di diventare sindaco) e nella seconda si era raccontato l’amore per il cinema, con la voglia di cimentarsi nel primo film drammatico della sua carriera, per questo terzo atto si analizza la passione per la musica del protagonista, attraverso la direzione artistica del Festival di Sanremo. Verdone compie il miracolo. Dopo una seconda stagione un pò zoppicante, ecco che arriva una terza molto più riuscita, che ritrova una coerenza narrativa e un guizzo comico che non lascia scampo. Si ride tanto e di gusto. Si sceglie la via corale, sforzandosi di dare profondità e spessore anche a tutti gli altri personaggi che ruotano intorno al protagonista e dando ad ognuno un ruolo più consistente. Ma soprattutto, le varie guest star che appaiono nella serie come Gianna Nannini, Maccio Capatonda e Roberto D’Agostino, vivono in modo molto più organico, venendo inglobate all’interno della narrazione con più coerenza e precisione. Tutti mettono in scena loro stessi, ma accettando di venire raccontati senza filtri e privilegiando il lato più cattivo e oscuro della loro personalità. Maccio Capatonda è un delirante soggetto schizoide, Ema Stokholma è cleptomane, mentre la Nannini è così squisitamente diabolica da diventare quasi un villain. Tutto questo forse è stato possibile perché il primo a non sottrarsi a questo gioco è proprio Verdone. Fa autocritica, si prende in giro e non ha paura di mostrarsi anche fragile, con i suoi difetti e le sue paure.

Nelle disavventure e nelle difficoltà, l'interprete romano regala i momenti più comici, dove però non si smette mai di riflettere. Continua ad essere molto presente il tema della vecchiaia e di un mondo che forse non è più quello dove Verdone ha raggiunto le vette più alte della sua carriera. Ma non solo. C’è grande attenzione alle difficoltà dei giovani, alle isterie di una contemporaneità sempre più complessa e stravagante. E se il cinema italiano si rifiuta di raccontare il presente rifugiandosi nel passato, ecco che arriva Verdone che non si sottrae alla sfida del tempo attuale, provando a metterlo in scena con semplicità, ironia e un pizzico di malinconia.





VITA DA CARLO 3, IL CAST

La terza stagione della serie è stata scritta da Carlo Verdone con Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni. Nel cast, oltre allo stesso Verdone, figurano Monica Guerritore, Stefania Rocca, Caterina De Angelis, Antonio Bannò, Filippo Contri, Maria Paiato e Stefano Ambrogi. Tra le guest star troviamo Ema Stokholma, Maccio Capatonda, Gianna Nannini, Zucchero Fornaciari, Gianni Morandi, Nino D’Angelo, Serena Dandini, Roberto D’Agostino e Lucio Corsi. Alla regia si alternano Verdone e Valerio Vestoso, promosso dietro la macchina da presa dopo aver già lavorato alla seconda stagione della serie.



VERDONE TORNA AL CINEMA E ANNUNCIA LA QUARTA STAGIONE

Ieri, ospite dell'ultima giornata della Festa del Cinema, Verdone ha annunciato i lavori su Vita da Carlo 4 e ha poi aperto alla voglia di tornare al cinema:

“Il 14 novembre parte la quarta stagione e poi, subito dopo, vorrei fare un film. È tanto tempo che sono lontano dalla macchina da presa, ma c'è stato il Covid e il pubblico ha disertato le sale. Insomma chiudo la tetralogia e torno al cinema".