Verona salvo, Cagliari promosso in serie A, Italia Under 20 sconfitta, all’Uruguay il mondiale

PHOTO CREDIT: foto agenzia fotogramma.it

Italia-Uruguay U20 0-1

L’Uruguay batte l’Italia 1-0 e vince il mondiale Under 20 che si è giocato in Argentina. Ai sudamericani è bastato un gol di Rodriguez all’86esimo per vincere il Trofeo. Gli Azzurri arrivavano in finale per la prima volta nella loro storia. Primo tempo dominato dall’Uruguay, con gli azzurri che hanno fatto fatica. Poche le occasioni per la squadra di Nunziata, con Pafundi che si è messo in evidenza in diverse occasioni sena però riuscire a segnare. Il giocatore originario di Monfalcone è stato poi sostituito nel corso del secondo tempo. All’80esimo espulso Matteo Prati per un fallo sull’avversario. Ma l’arbitro consultando il Var cambia idea e per il numero 4 italiano arriva solo un cartellino giallo. Al 86esimo Luciano Rodriguez segna il gol che porta in vantaggio i sudamericani. Dopo un calcio d’angolo azione concitata in area azzurra e l’uruguaiano insacca, ma l’arbitro consulta il Var per un possibile fuorigioco e assegna la rete. Azzurri molto nervosi dopo il gol. Per l’Uruguay era la terza finale dopo quelle del 1997 quando fu sconfitto dall’Argentina e del 2013, battuto dalla Francia. L’Italia era alla sua prima finale nel torneo Under 20. Israele ha battuto 3-1 la Corea del Sud e ha chiuso il torneo al terzo posto

Verona-Spezia 3-1

Il Verona vince 3-1 con lo Spezia e resta in Serie A, i liguri retrocedono in B. Lo spareggio salvezza si è disputato sul campo neutro di Reggio nell’Emilia. I gol sono stati segnati tutti nel primo tempo. L’Hellas passa in vantaggio con Faraone, poi il momentaneo pareggio di Ampadu, quindi la doppietta di Ngonge per il 3-1 fiale. I liguri possono reclamare per un rigore sbagliato da Nzola





Bari-Cagliari 0-1

Il Cagliari è la terza squadra promossa in serie A, nella partita di ritorno dei Playoff di serie B ha vinto 1-0 in casa dei pugliesi. Alla squadra di Ranieri è bastato un gol al 94esimmo di Pavoletti per guadagnare la promozione. La partita dell’andata era terminata 1-1. Per i sardi è un riorno nella massima serie dopo la retrocessione di dodici mesi fa. Al termine della partita Claudio Ranieri, che proprio pochi mesi fa era tornato sulla panchina della squadra sarda, non è riuscito a trattenere le lacrime. Oltre al Cagliari sono state promosse Frosinone e Genoa. Subito dopo il triplice fischio finale dell'arbitro Guida, a Cagliari è esplosa la festa per la promozione in Serie A. migliaia i tifosi rossoblù che hanno raggiunto il largo Carlo Felice e piazza Yenne, dove è situata la statua di Carlo Felice, luogo di tutti i festeggiamenti delle vittorie del Cagliari sin dallo storico scudetto.