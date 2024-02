Veronica Lario (ex moglie di Silvio Berlusconi) dopo 15 anni rilascia un'intervista. Ecco la bomba di Maria Latella

Lady Berlusconi per molti anni, ma sempre lontana dai riflettori. In rigoroso silenzio. Veronica Lario, ex moglie del Cav, per decenni lontano da tutti e tutti, decide di rompere il silenzio. Così, arriva un verocolpo di scena con una super intervista bomba di Maria Latella nel programma A cena da Maria Latella, il dinner talk in onda domani alle 21 su Sky TG24.

Arrivano le prime anticipazioni della puntata.

"Questo periodo è stato tutto un'altalena: da un lato la speranza di ricongiungermi in modo equilibrato con la mia famiglia, in altri momenti la speranza la perdevo. Sono stata molto vicina ai miei figli e loro a me. Sono stati tutti momenti molto belli perché ho avuto la mia famiglia. Se proprio ne devo dire uno meno edificante, io non ho partecipato alle lauree dei figli perché due eravamo troppi… Ed allora ho fatto un passo indietro".

"DOPO DIVORZIO MOMENTI DIFFICILI E DOLOROSI, AIUTATA DA PASSIONE CAVALLI"



Quindici anni di silenzio. Ma Veronica Lario, sicuramente, è stata la più ricercata dai cronisti. Nessuna dichiarazione ufficiale prima della intervista - bomba su Sky. A Maria Latella dice:

"Inizialmente mi sono dedicata a una grande passione, i cavalli, una passione sempre avuta ma che non avevo mai pensato di coltivare. Improvvisamente, dopo la separazione, ho deciso di iniziare a montare. Ho iniziato a 55 anni: quando tutti smettono, io ho cominciato. Mi è servito molto, ho utilizzato gran parte di quel che si dice dell'ippoterapia'', a cominciare dalla ''pace e dalla tranquillità. Mi ha aiutato tanto in momenti difficili e dolorosi, nei quali era meglio chiudersi in se stessi piuttosto che aprirsi''.

Ho cominciato per seguire i miei nipoti poi sono rimasta sola a montare a cavallo. Tutti hanno smesso, io ho continuato'. Non ho motivo di essere ricattabile, perché non porto con me nessun segreto. Non ho segreti sulle imprese di Berlusconi o sulla vita a parte di Berlusconi, quindi posso dire quel che penso indipendentemente dal mio passato. Il mio passato non ha segreti''.

MILIARDARIA? UNA SENTENZA MI HA TOLTO TUTTO

Veronica Lario mette le cose in chiaro. Non vuole essere assolutamente paragonata ad una miliardaria.

“Se sono miliardaria come si dice? Nulla di tutto questo. C’è stata una sentenza che mi ha negato qualsiasi diritto e che ho rispettato. Oggi sono una persona normale, un’imprenditrice. Finito questo momento molto complesso mi sono chiesta come ricominciare, per la mia vita e per delle scelte personali. Pesavo che per me non ci fosse più nulla, mi era stato negato tutto. Ho pensato ‘forse ha vinto il potere’, ma poi ci ho provato. Sono passata dall’essere definita “velina ingrata” alla sentenza di Milano che ha negato i miei diritti. È stato un salto lungo dieci anni, in cui mi sono sentita un po’ vessata. Quando leggevo cattiverie su di me subivo. È difficile combattere contro il potere e la stampa, soprattutto quando sono legate. Ho imparato fin dall’inizio a fare un passo indietro” .