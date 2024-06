Villa Certosa: il possibile acquisto del Sultano del Brunei a un prezzo da capogiro

La storica villa estiva in Sardegna di proprietà di Silvio Berlusconi, che sorge a Punta Lada, ha di recente attirato l’interesse di Hassanal Bolkian, il miliardario alla guida della monarchia assoluta islamica di Brunei, un fazzoletto di terra sull'isola del Borneo nel sud est asiatico. La dimora, che si affaccia sul golfo di Porto Rotondo, si estende per 4500 metri quadri, è composta da 126 stanze e include un parco di 120 ettari. In seguito alla morte del fondatore di Fininvest e di Forza Italia, la residenza è stata messa in vendita dalla famiglia, che attualmente sembrerebbe trovarsi proprio in Sardegna, ad un prezzo che potrebbe raggiungere i 500 milioni di euro. Secondo alcune voci, l’attuale sultano del Brunei, avrebbe già visitato la villa di Porto Rotondo, probabilmente utilizzando la sfarzosa nave da crociera, che era già stata notata dal pubblico per il viaggio di nozze di Abdul Mateen, uno dei figli. Oltre ad Hassanal Bolkian, ci sarebbero molti altri miliardari arabi, statunitensi e gruppi alberghieri internazionali intenzionati a valutare l'acquisto della dimora, che ha visto ospitati nelle sue stanze gli uomini più potenti al mondo, tra cui l'ex presidente Usa George Bush, l'ex premier britannico Tony Blair e il presidente russo Vladimir Putin.





Il patrimonio della famiglia Bolkian

Se le trattative per l’acquisto della residenza dovessero andare a buon fine, Villa Certosa entrerebbe a far parte dell’immenso patrimonio finanziario del sultano, che deriva dal suo totale controllo dell'economia nazionale e dai ricavi provenienti dal petrolio, che gli consentono di finanziare il suo stravagante stile di vita. L’elevata cifra da capogiro, però, non preoccupa di certo il sultano più longevo al mondo, la cui residenza ufficiale è il palazzo denominato Istana Nurul Iman, che include 1788 stanze, 257 bagni e un'area verde di 200.000 metri quadrati. Hassanal Bolkian è conosciuto in tutto il mondo per la sua enorme passione per le automobili: infatti, tra le altre proprietà già in possesso della famiglia, si contano 452 Ferrari, 500 Rolls Royce e decine di modelli unici per un totale di 7mila veicoli del valore di 5 miliardi di dollari, ma anche vetture da Formula 1. Per il suo uso privato, il miliardario possiede anche un Boeing 747-400 con dei placcaggi in oro, del valore di circa 233 milioni di dollari americani, 6 aerei più piccoli e due elicotteri. Per non farsi mancare nulla, Bolkian gestisce anche un parco divertimenti, chiamato Jerudong Park. La rivista di economia e finanza Forbes avrebbe stimato il patrimonio del Sultano intorno ai 22 miliardi di dollari. Questo lo farebbero il monarca più ricco della terra, oltre ad essere il Capo di Stato in carica da più tempo al mondo.