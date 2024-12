Voli natalizi alle stelle: tariffe oltre 600 euro e rincari extra fino al 443%, consumatori in rivolta

Rientrare a casa per le festività natalizie si preannuncia un vero e proprio salasso per gli italiani che devono spostarsi dal Nord al Sud del Paese per riunirsi con familiari e amici. Le tariffe dei voli nazionali hanno subito un'impennata significativa, raggiungendo cifre esorbitanti. Alcune tratte particolarmente richieste hanno superato i 600 euro a persona. A evidenziarlo è Assoutenti, che ha analizzato le tratte più costose. Chi acquista oggi un biglietto di classe economica per un volo nazionale durante le feste, con partenza il 21 dicembre e ritorno il 6 gennaio, è costretto a pagare cifre da capogiro. Per esempio, un viaggio andata e ritorno da Genova a Catania costa 623 euro. Le tratte verso la Sicilia risultano essere le più dispendiose: servono almeno 445 euro da Trieste a Catania, 412 euro da Firenze e 402 euro da Bologna a Palermo.

I PREZZI NON INCLUDONO LE SPESE ACCESSORIE

Anche chi parte da Milano non è esente da spese elevate: 421 euro per Crotone, 395 euro per Catania (con punte che arrivano a 889 euro in base alla compagnia e agli orari) e 330 euro per Palermo. Più contenuti i costi per la Sardegna: per Cagliari si parte da 251 euro da Torino, 228 euro da Venezia, 215 euro da Pisa e 147 euro da Milano, ma i prezzi possono salire fino a 1.228 euro a seconda del volo. Questi importi non includono i costi accessori come il bagaglio a mano o la scelta del posto, che incidono ulteriormente sul prezzo finale. RimborsoAlvolo, società specializzata nel settore, evidenzia che le spese extra applicate dalle compagnie possono far lievitare il costo del biglietto fino al 443% rispetto alla tariffa base. Tra gli extra più comuni ci sono la selezione del posto, il check-in online, l’accesso prioritario ai controlli e servizi come assicurazioni mediche o parcheggi in aeroporto.





LE PAROLE DI ASSOUTENTI

"Viaggiare in Italia durante le festività è diventato un vero colpo per il portafoglio" afferma Gabriele Melluso, presidente di Assoutenti. Nonostante le numerose denunce dei consumatori e gli interventi politici promessi, il problema dei rincari durante il periodo natalizio è una costante che si ripresenta ogni anno senza soluzione apparente.