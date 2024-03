Windsor: ricompare in pubblico Kate, la principessa del Galles, "rilassata e felice", fa spese con il marito

La foto che avrebbe potuto mettere a tacere con decisione le voci che sono circolate nelle ultime settimane non c'è. La presenza fisica di Catherine Middleton, principessa del Galles desaparecida, in convalescenza, dopo una non meglio specificata operazione all'addome, resta circondata da un velo di mistero. Questa volta, però, a parlare di un suo 'avvistamento' sono alcuni tabloid inglesi, celebri per la loro puntuale copertura degli eventi della casa reale.





Shopping reale

Sul Sun, in prima pagina, oggi compare la notizia che ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai sudditi preoccupati e che, nello stesso tempo, può mettere a tacere le voci incontrollate suscitate dal pasticcio della foto manipolata della scorsa settimana. "Felice, sana e rilassata" cosi è parsa Catherine Middleton, a un testimone che l'ha notata nel fine settimana insieme al marito e che, parlando con il Sun, si è detto "sbalordito nel vederla, dopo tutte le voci che circolavano". "Kate era fuori a fare shopping con William e sembrava felice e stava bene - ha aggiunto - I bambini non erano con loro, ma è un buon segno che fosse abbastanza in salute da poter fare un salto a fare la spesa". I principi di Galles sono stati visti in uno dei loro negozi d'alimentari preferiti, a circa un miglio dall'Adelaide Cottage, il Windsor Farm Shop.