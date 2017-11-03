X Factor 2017, le pagelle della seconda serata

X Factor 2017, le pagelle della seconda serata

X Factor 2017, le pagelle della seconda serata

03 novembre 2017, ore 17:48
agg. 06 novembre 2017, ore 09:24

Spiccano Sem&Stenn, Maneskin e Andrea Ritrovato

MANESKIN BEGGIN' - MADCON
Un brano in cui la band ha dato il graffio personale. Un percorso, per ora in crescita VOTO 7

ROS FIORI D'ARANCIO - C. CONSOLI
Non era facile. Il brano di Carmen Consoli è un'arma a doppio taglio: o riesce o non riesce. In questo caso la seconda VOTO 5

SEM&STENN THE DOPE SHOW - MARILYN MANSON
I due fidanzati e colleghi crescono esibizione dopo esibizione. Lo show è assicurato VOTO 8

SAMUEL STORM UNSTEADY – X AMBASSADORS
Interpretazione impeccabile ma quando lo ascolteremo in italiano? VOTO 6

GABRIELE ESPOSITO THE JUDGE - TWENTY ONE PILOTS
Bravo ma nulla aggiunge rispetto all'esibizione (a rischio) della scorsa settimana VOTO 6

VIRGINIA PERBELLINI THE DOG DAYS ARE OVER - FLORENCE + THE MACHINE
Eliminata alla seconda puntata. Peccato perché l'esibizione non era male. Ma Florence è (quasi) intoccabile VOTO 6

RITA BELLANZA LA VERITA' - BRUNORI SAS
Il brano era sbagliato? Il dibattito è acceso ma l'interpretazione è stata dignitosa VOTO 6

CAMILLE CABALTERA CHANDELIER - SIA
La voce c'è. La voce. VOTO 7

LORENZO LICITRA MISERERE - ZUCCHERO
Passare dal pop alle tonalità liriche non è facile. Qualche imprecisione. VOTO 6

ENRICO NIGIOTTI QUELLI CHE BENPENSANO -FRANKIE HI-NRG MC
Sicuro di sé sul palco e ha comunicato quello che doveva. VOTO 7

ANDREA RADICE MAKE IT RAIN - ED SHEERAN
Voce incantevole. Interpretazione ok. Nulla da dire VOTO 8

