X Factor 2017, le pagelle della seconda serata

Spiccano Sem&Stenn, Maneskin e Andrea Ritrovato

MANESKIN BEGGIN' - MADCON

Un brano in cui la band ha dato il graffio personale. Un percorso, per ora in crescita VOTO 7



ROS FIORI D'ARANCIO - C. CONSOLI

Non era facile. Il brano di Carmen Consoli è un'arma a doppio taglio: o riesce o non riesce. In questo caso la seconda VOTO 5



SEM&STENN THE DOPE SHOW - MARILYN MANSON

I due fidanzati e colleghi crescono esibizione dopo esibizione. Lo show è assicurato VOTO 8



SAMUEL STORM UNSTEADY – X AMBASSADORS

Interpretazione impeccabile ma quando lo ascolteremo in italiano? VOTO 6



GABRIELE ESPOSITO THE JUDGE - TWENTY ONE PILOTS

Bravo ma nulla aggiunge rispetto all'esibizione (a rischio) della scorsa settimana VOTO 6



VIRGINIA PERBELLINI THE DOG DAYS ARE OVER - FLORENCE + THE MACHINE

Eliminata alla seconda puntata. Peccato perché l'esibizione non era male. Ma Florence è (quasi) intoccabile VOTO 6



RITA BELLANZA LA VERITA' - BRUNORI SAS

Il brano era sbagliato? Il dibattito è acceso ma l'interpretazione è stata dignitosa VOTO 6



CAMILLE CABALTERA CHANDELIER - SIA

La voce c'è. La voce. VOTO 7



LORENZO LICITRA MISERERE - ZUCCHERO

Passare dal pop alle tonalità liriche non è facile. Qualche imprecisione. VOTO 6



ENRICO NIGIOTTI QUELLI CHE BENPENSANO -FRANKIE HI-NRG MC

Sicuro di sé sul palco e ha comunicato quello che doveva. VOTO 7



ANDREA RADICE MAKE IT RAIN - ED SHEERAN

Voce incantevole. Interpretazione ok. Nulla da dire VOTO 8

