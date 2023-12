X Factor 2023: da oggi gli inediti dei finalisti sono in rotazione su RTL 102.5

IL SOLITO DANDY CON “SOLO TU”

“Solo tu”: "L'amore è tutto e tutto è amore", così diceva la nonna a Il Solito Dandy, ispirandosi forse ai Beatles o alle puntate di Stranamore con Alberto Castagna. Da quel momento, l'artista ha abbracciato questa visione dell'amore come una forza capace di far viaggiare con la fantasia, trasformando anche le situazioni più semplici in qualcosa di surreale. Il brano "Solo Tu" riflette proprio su quest'esperienza: il sentirsi bene con qualcuno al punto da confondere le idee e rendere ogni cosa incredibile. È una canzone che l'artista avrebbe desiderato ascoltare nei momenti in cui la mente "partiva per la tangente" quando, tra giraffe rosa, acquari colorati e tempeste emotive, tornava a casa con “un sorriso da ebete”, riflettendo su quanto fosse bello aver incontrato quella persona.





MARIA TOMBA CON “CRUSH”

Con “CRUSH”, Maria Tomba si immerge nell'esperienza di un'avventura notturna, caratterizzata da colpi di fulmine, film mentali e infatuazioni amorose non ricambiate. Con un'atmosfera vivace e sgargiante, il brano diventa uno specchio di uno stile di vita che abbraccia "la libertà di esprimere i propri sentimenti" e il "prendere la vita con un pizzico di ironia". L'ispirazione per questa canzone ha radici in una vera notte vissuta dall'artista, durante la quale ha varcato i confini del coprifuoco del convitto di suore che frequentava. Nel decidere di recarsi in un locale per un drink, si è trovata di fronte a due occhi affascinanti che la fissavano, scatenando un immediato e travolgente "CRUSH".





SARAFINE CON “MALATI DI GIOIA”

“MALATI DI GIOIA”, è un brano che esplora la vita della generazione nata tra gli anni '80 e '90, specialmente coloro cresciuti in provincia con aspettative borghesi. Il testo critica la pressione sociale per seguire un percorso tradizionale di università, lavoro stabile, matrimonio e famiglia. Si focalizza su come i giovani senza talento evidente in determinati settori venivano poco considerati. SARAFINE riflette sul proprio percorso, fatto per senso del dovere, spesso sentendosi fuori luogo, e invita ad accettare la gioia non convenzionale, sperando di regalare un sorriso a chi ha condiviso simili esperienze.





STUNT PILOTS CON “IMMA STUNT”

Gli Stunt Pilots portano sul palco della Semifinale di #XF2023 un loro brano dal titolo “Imma Stunt”, tramite il quale esprimono il desiderio di spiccare il volo, liberandosi dalle catene del rimpianto, della tossicità e della vergogna che li hanno tenuti bloccati a terra per troppo tempo. La canzone è dedicata a chi, andando a dormire, avverte di non aver reso giustizia a se stesso, provando rabbia per essersi nascosto o per non aver parlato. Rappresenta una presa di coscienza delle proprie volontà al di là della paura e un atto di coraggio nel dire, finalmente, ciò che si desidera, anche se a volte si potrebbe pensare che sia ormai troppo tardi. "Imma Stunt" offre l'opportunità di mettere a tacere il passato e di vivere il presente senza rimpianti. Gli Stunt Pilots invitano a sfidare gli schemi negativi, incoraggiando a compiere azioni completamente inusuali.