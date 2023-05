Youtuber fa schiantare il proprio aereo per filmarlo. Ora rischia 20 anni di carcere

Ci sono giornate in cui capita di avere fiducia nel genere umano. Un automobilista che si ferma sulle strisce, un gelataio che ti mette più panna del previsto sul cono, un esponente del governo che non esprime dichiarazioni controverse che scatenino polemiche. Storie di solidarietà tra popoli, piccoli atti di gentilezza o notizie incoraggianti. Poi ci sono giorni in cui quasi quasi, l’idea del meteorite che passa pericolosamente vicino alla Terra non sembra più la peggiore delle ipotesi. Succede, ad esempio, quando leggi che uno youtuber americano ha deciso di far schiantare il proprio aereo su una foresta per vedere l’effetto che fa, filmandolo.





Il video da 3 milioni di visualizzazioni

Il protagonista del video si chiama Trevor Jacob, ventinovenne youtuber, pilota di aerei e snowboarder professionista (ha anche partecipato per gli Stati Uniti alle Olimpiadi invernali del 2014). Tutto inizia quando in rete appare il video che lo ritrae in volo con il suo ultraleggero nei cieli della California. Dopo qualche minuto di ripresa, il nostro prode pilota si slaccia le cinture di sicurezza e si lancia nel vuoto munito di paracadute.

Il video – dal titolo “I crashed my plane”, pubblicato due anni fa – ha collezionato nel tempo quasi 3 milioni di visualizzazioni. Nelle ultime ore è tornato in auge sul web, dopo che i magistrati statunitensi hanno deciso di aprire un processo per accertare quanto successo: se in un primo momento, infatti, l’ipotesi era quella del guasto tecnico (che avrebbe costretto Jacob a eiettarsi), nuovi elementi hanno permesso agli inquirenti di accertare la premeditazione del gesto.

Strani questi americani. Processano uno che abbandona il proprio mezzo mentre si schianta al suolo. Da noi come minimo gli avremmo proposto la leadership del PD.