Zaniolo verso la Juve, ma intanto segna per la Roma; Koulibaly saluta Napoli, va al Chelsea

IL CASO ZANIOLO

In copertina, nel bene o nel male, c’è sempre Nicolò Zaniolo. Qualcuno alla Roma lo considera un separato in casa. Tutti sanno che nel giro di poche settimane potrebbe andare alla Juventus. Lui è comunque aggregato alla squadra giallorossa impegnata in un torneo amichevole in Portogallo. La squadra di Mourinho oggi ha affrontato gli inglesi del Sunderland, in una partita insolitamente giocata all’ora di pranzo. Zaniolo inizialmente è stato mandato in panchina. Poi però è entrato nel secondo tempo ( quando la gara era ancora inchiodata sullo 0-0) ed è stato protagonista, segnando il gol del definitivo 2-0 dopo il vantaggio segnato da Felix Afena. Nicolò ha anche colpito un palo. Sentimenti contrastanti animano i pensieri dei tifosi della Roma: c’è chi si sente tradito dal campione che non giura fedeltà eterna, ma al tempo stesso gli si riconosce un grande valore tecnico. La Roma resta in Portogallo per giocare altre amichevoli, la trattative e la telenovela proseguono.

KOULIBALY IN PARTENZA

Kalidu Koulibaly è sempre più vicino al Chelsea, il senegalese potrebbe volaqre a Londra già nelle prossime ore; il Napoli ormai sembra rassegnato a perdere il suo difensore centrale. I partenopei potrebbero sostituirlo con Acerbi, alla Lazio rimpiazzato da Romagnoli, peraltro da sempre tifoso biancoceleste. Il Chelsea sembra davvero scatenato: non solo Koulibaly, i londinesi cercano anche Leao, che non ha ancora rinnovato con il Milan; ma i rossoneri ricordano che c'è una clausola rescissoria da 150 milioni. E al Chelsea sembra vicino anche Sterling, in uscita dal Manchester City. L’Inter non esclude di tornare in corsa per Dybala, affare congelato dopo il ritorno di Romelu Lukaku. Ma prima i nerazzurri devono cedere Alexis Sanchez e forse anche Dzeko, che però non pare convintissimo. In lizza per Paulo Dybala ci sono anche il Napoli e la Roma, a patto che l’argentino abbassi un po’ la sua richiesta. Alla Lazio è arrivato il portiere portoghese Maximiano, proveniente dal Granada. Al Verona è arrivato il difensore scozzese Doig. Il Lecce ha ufficializzato l'acquisto, a titolo definitivo, dell’attaccante svedese Joel Persson Voelkerling, proveniente dalla Roma. L’esterno difensivo Andrea Cambiaso ha sostenuto le visite mediche alla Juventus, ma andrà in prestito al Bologna.