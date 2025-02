Zelensky verso l’intesa con Trump sulle terre rare, venerdì l’incontro a Washington

L'intesa raggiunta con gli Stati Uniti sullo sfruttamento delle terre rare ucraine, in cambio di aiuti miliari da parte di Washington, è solo un inizio. Lo ha sottolineato Zelensky in una conferenza stampa a Kiev, precisando che si tratta di un accordo quadro. Può essere un grande successo o semplicemente sparire, ha spiegato, dipenderà da ciò che emergerà dall’incontro con Donald Trump, che dovrebbe tenersi venerdi a lla Casa Bianca. Zelensky ha affermato di aver visionato personalmente il documento e, a suo avviso, le principali questioni da lui sollevate sono state recepite. Ucraina e Stati Uniti, con l'obiettivo di raggiungere una pace duratura, in base all’accordo finora negoziato, dovrebbero istituire un Fondo congiunto di investimento per la ricostruzione con il contributo, pari al 50%, di Kiev ottenuto grazie ai proventi derivanti dalle risorse naturali. La Russia, intanto, punta il dito contro l’Europa. Secondo Mosca i Paesi dell’Unione incitano l’Ucraina a continuare il conflitto.





Le dichiarazioni di Lavrov

Funzionari russi e americani si incontreranno domani a Istanbul per discutere del lavoro delle rispettive rappresentanze diplomatiche. E' quanto ha fatto sapere il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov. Due team di diplomatici dei due Paesi si siederanno allo stesso tavolo per affrontare dei 'problemi sistemici' nel funzionamento delle rispettive ambasciate, ha aggiunto Lavrov, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta al termine dei colloqui di Doha. “La Russia non sta prendendo in considerazione alcuna opzione per l'invio di forze di peacekeeping europee in Ucraina", ha detto ancora il capo della diplomazia di Mosca. “L'approccio imposto dagli europei, in particolare Francia e Gran Bretagna, è volto ad aggravare ulteriormente il conflitto e a reprimere qualsiasi tentativo di sedarlo. Macron ha parlato a Washington della necessità di un cessate il fuoco urgente, dell'introduzione di forze di peacekeeping. Poi, presumibilmente, parleremo di territori, del destino delle persone, di altri principi di insediamento. Non si può andare verso un accordo che mira a raggiungere un unico obiettivo: pompare di nuovo l'Ucraina di armi", ha concluso Lavorov. Il ministro degli esteri russo ha escluso la possibilità di congelare il conflitto in Ucraina lungo la linea di contatto.