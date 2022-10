2 su 3 con riti civili, 1 su 5 con cittadini stranieri: se il matrimonio racconta, ancora oggi, la società

Il lockdown non ci voleva, è vero, ma l’odore di fiori d’arancio manca al nostro Paese ormai da anni, in una caduta che sembra quasi inesorabile. Se nel 1970 si registravano circa 450.000 matrimoni e l'Italia conquistava il primo posto al mondo per numero di unioni per abitanti; il 2020 ne ha fatte segnare solo 96.841, il 47,4% in meno rispetto al 2019, complice una pandemia che ci ha chiuso in casa e impoverito; c’è da dire che, tra i due estremi, l’istituzione del matrimonio già non godeva di ottima salute. Facciamo allora un punto di come sta cambiando il nostro Paese attraverso il Report Istat 2020.



Sposi sempre più “anziani” e “laici”, molte le coppie miste, calo più drastico al sud

Nel 2020 calano soprattutto le prime nozze, che registrano un nuovo minimo attestandosi a 69.743 (-52,3% rispetto al 2019). Si sposano meno le coppie tra i 30 e i 39 anni (-55,8%). Un calo più limitato riguarda invece i primi matrimoni in cui entrambi gli sposi hanno almeno 50 anni (-26,9%). Quanto alla cerimonia, il rito civile è scelto da 2 coppie su 3: se per le seconde nozze è una scelta quasi obbligata, colpisce che, anche per le prime, il 61,1% degli sposi preferisca il Comune alla Chiesa. La quota di matrimoni in cui uno dei due sposi non è italiano invece, sul totale delle celebrazioni, è rimasta praticamente invariata: un matrimonio su cinque (19,4%). A livello territoriale, il calo dei matrimoni è stato molto più pronunciato nel Mezzogiorno (-54,9%) rispetto al Centro (-46,1%) e al Nord (-40,6%), probabilmente a cause delle restrizioni che hanno impedito di festeggiare al meglio.





Meno separazioni ma più annullamenti