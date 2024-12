2025: secondo il Pantone Color Institute il colore dell’anno sarà il Mocha Mousse

Come ogni anno il Pantone Color Institute ha decretato il colore che ci accompagnerà lungo il 2025: il Mocha Mousse 17-1230. È una tonalità di marrone molto chiara, che richiama i toni del cioccolato, quasi sembrerebbe ricordare una crema di caffè. Una nuance morbida, avvolgente, che riesce ad evocare un senso di confort.

La scelta della tonalità per il 2025 risulta essere molto diversa rispetto a quella dell’anno precedente, che vedeva protagonista un tono più chiaro come il Peach Fuzz 13-1023, colore lucente e accogliente. Scelta quindi per il 2025 che conferma le tendenze che vedono tornare in voga i colori scuri.

«Un marrone morbido, pervaso da un calore sensoriale e avvolgente. Guidato dal nostro bisogno di piccoli piaceri quotidiani, esprime una forma di indulgente riflessione» sostiene Leatrice Eiseman, executive director Pantone Color Institute, una delle massime autorità nel campo della cromia. «Sostenuto dal nostro desiderio di piaceri quotidiani, Pantone 17-1230 Mocha Mousse esprime un livello di ponderata indulgenza. Sofisticato e lussureggiante, ma allo stesso tempo senza pretese, questo colore estende la nostra percezione dei marroni dall'essere umile e radicata ad abbracciare aspirazioni e lusso. Infuso di sottile eleganza e raffinatezza terrosa, presenta un tocco di glamour discreto e delicato» conclude la Eiseman.

L’ARMONIA

Elemento principe di questo colore è sicuramente l’armonia. «La costante ricerca dell’armonia si riflette in ogni aspetto della nostra vita, dalle relazioni che coltiviamo al lavoro che svolgiamo, dalle connessioni sociali fino all’ambiente naturale che ci circonda. L’armonia genera un senso di appagamento, ispirando positività e pace interiore, calma ed equilibrio, oltre a favorire sintonia con il mondo che ci circonda. L’armonia abbraccia una cultura di connessione e unità, così come la sintesi tra il nostro benessere mentale, spirituale e fisico» continua Leatrice Eiseman. «Con questo in mente, per il Pantone Color of the Year 2025, ci ispiriamo a un colore che risponde al nostro desiderio di comfort e benessere, celebrando al contempo il piacere delle cose semplici, da regalare e condividere con gli altri».

COME VIENE SCELTO IL PANTONE COLOR OF THE YEAR

Il processo di selezione del Pantone Color Of The Year richiede moltissimo tempo. È una ricerca che può durare fino a nove mesi. È una scelta che si basa principalmente sulla previsione delle tendenze dell’anno cercando di esaminare le novità di tutti i settori. È quindi il risultato di un’analisi estremamente precisa condotta da esperti.

È diventato un evento in quanto è in grado di influenzare le tendenze e ispirare i professionisti ma anche i consumatori.

Anche la scelta del nome non è casuale, infatti deve provocare in chi lo legge una sensazione specifica. La sfumatura diventa, così, metafora di uno stato d’animo o di un’emozione.