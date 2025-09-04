A Forcella Ciro Rapuano 59 anni, è stato trovato morto nel letto con diverse coltellate, accusata la moglie

Una unione finita a coltellate. Una violenta lite coniugale, scoppiata nella notte, è finita in tragedia. I fatti in piazzetta Sant'Arcangelo a Baiano, quartiere Vicaria Mercato, a Napoli. I poliziotti delle volanti e del commissariato di polizia Decumani sono intervenuti intorno alle 2.30 nella dove la coppia viveva L'uomo, un 59enne, è morto per le ferite d'arma da taglio nella parte superiore del corpo, la moglie 58enne è ricoverata in ospedale in codice rosso. La salma della vittima è a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre sono in corso le indagini della squadra mobile della Questura di Napoli per ricostruire la dinamica e accertare la posizione della donna. Agli investigatori, la donna e ha raccontato di essere stata accoltellata dal marito e di aver reagito, uccidendolo, dunque descrivendo uno scenario da legittima difesa.Ma la Polizia di Stato e la Procura di Napoli le contestano l'omicidio volontario. Lucia Salemme, 58 anni, che stanotte, in un'abitazione di via Sant'Arcangelo a Baiano, nel quartiere Vicaria-Mercato, a Napoli, ha ucciso il marito, Ciro Rapuano, 59 anni, con diverse coltellate. E' stata lei stessa a chiamare i soccorsi, stanotte: agli agenti dell'Ufficio prevenzione generale soccorso pubblico della Questura di Napoli e del commissariato Decumani ha riferito di essere stata ferita a coltellate dal marito e di avere, questo punto reagito, accoltellandolo a sua volta. L'uomo è stato trovato senza vita a letto, con diverse ferite e in casa c'erano anche la figlia e la nipote della coppia.



