A Forcella Ciro Rapuano 59 anni, è stato trovato morto nel letto con diverse coltellate, accusata la moglie

04 settembre 2025, ore 14:00
Napoli una violenta lite a coltellate nella notte a Forcella tra due coniugi, un uomo è morto, la moglie arrestata per omicidio volontario è in ospedale in codice rosso
Una unione finita a coltellate. Una violenta lite coniugale, scoppiata nella notte, è finita in tragedia. I fatti in piazzetta Sant'Arcangelo a Baiano, quartiere Vicaria Mercato, a Napoli. I poliziotti delle volanti e del commissariato di polizia Decumani sono intervenuti intorno alle 2.30 nella dove la coppia viveva L'uomo, un 59enne, è morto per le ferite d'arma da taglio nella parte superiore del corpo, la moglie 58enne è ricoverata in ospedale in codice rosso. La salma della vittima è a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre sono in corso le indagini della squadra mobile della Questura di Napoli per ricostruire la dinamica e accertare la posizione della donna. Agli investigatori, la donna e ha raccontato di essere stata accoltellata dal marito e di aver reagito, uccidendolo, dunque descrivendo uno scenario da legittima difesa.Ma la Polizia di Stato e la Procura di Napoli le contestano l'omicidio volontario. Lucia Salemme, 58 anni, che stanotte, in un'abitazione di via Sant'Arcangelo a Baiano, nel quartiere Vicaria-Mercato, a Napoli, ha ucciso il marito, Ciro Rapuano, 59 anni, con diverse coltellate. E' stata lei stessa a chiamare i soccorsi, stanotte: agli agenti dell'Ufficio prevenzione generale soccorso pubblico della Questura di Napoli e del commissariato Decumani ha riferito di essere stata ferita a coltellate dal marito e di avere, questo punto reagito, accoltellandolo a sua volta. L'uomo è stato trovato senza vita a letto, con diverse ferite e in casa c'erano anche la figlia e la nipote della coppia.
La donna è nota per il suo carattere docile
"Lucia è una bravissima ragazza, non capisco come possa essere accaduto". A parlare all’Ansa è Lina, un'amica della donna che ha ucciso il marito nel tentativo di difendersi dopo essere stata accoltellata. A Forcella il quartiere è sotto choc. "Non mi sarei mai aspettato una cosa del genere - spiega ancora Lina soffermandosi davanti al palazzo in via Sant'Arcangelo a Baiano dove si è verificata la tragedia familiare - e Lucia si è sempre dedicata alla famiglia. Ora non so cosa sia successo stanotte. Non abbiamo sentito nulla. So che in passato il marito ha avuto problemi per l'uso di stupefacenti ma ora la situazione sembrava tranquilla". Anche nei capannelli di alcune donne che vivono nei bassi adiacenti al palazzo il giudizio è unanime: "Lucia si è sempre comportata bene con tutti". Anche i commercianti della zona fanno un ritratto dolce di Lucia.