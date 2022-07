A Milano la situazione della sicurezza è fuori controllo, l'appello di Chiara Ferragni al sindaco Sala

Ipse dixit. Parla la Ferragni, influencer per antonomasia, e le sue parole fanno il giro della Rete. La moglie di Fedez fa un appello al sindaco Beppe Sala parlando della sicurezza a Milano. Ovviamente usa Instagram e i suoi 27,5 milioni di followers per denunciare un problema sociale molto grave. "Sono angosciata e amareggiata dalla violenza che continua ad esserci a Milano", scrive la Ferragni. Ogni giorno ho conoscenti e cari che vengono rapinati in casa, piccoli negozi al dettaglio di quartiere che vengono svuotati dell'incasso giornaliero, persone fermate per strada con armi e derubate di tutto". E poi ancora: "La situazione è fuori controllo. Per noi e i nostri figli abbiamo bisogno di fare qualcosa. Mi appello al nostro sindaco Beppe Sala".

L'ESCALATION DI REATI A MILANO

Milano, ma non solo Milano. Sono tante le città italiane dove i reati sono in aumento. L'appello al sindaco Sala della Ferragni porta a galla un problema sempre più sentito. Tanti personaggi del mondo della tv e della politica hanno risposto alla Ig stories della Ferragni, che è stata anche ripresa dall'agenzia Ansa. Quello della Ferragni sembra un vero grido d'allarme. La moglie di Fedez fa parlare tutti. E dopo essere entrata a gamba tesa in un argomento molto spinoso si susseguono i commenti. Tanti.