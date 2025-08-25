A New York un Super Tifoso incanta lo Us Open, si tratta di Giovanni Bartocci

Sergio Gadda

25 agosto 2025, ore 08:00

Un ristoratore italiano che da Roma si è trasferito nella Grande Mela, è diventato anche una leggenda sugli spalti del tennis

Sulle tribune di Flushing Meadows c’è una voce anomala, non è quella di un commentatore sportivo o di un coach, ma quella di Giovanni Bartocci, romano di nascita ma newyorkese d’adozione. Da anni è una vera e propria istituzione non ufficiale dello US Open. Bartocci ha 46 anni, non gioca a tennis, ma di professione fa ristoratore. Gestisce un locale sulla 7th Street a New York. Durante gli US Open diventa il più acceso tifoso degli italiani in gara. La sua è una energia contagiosa e lo ha reso tra i giocatori e gli appassionati.


Il suo modo di tifare

Giovanni Bartocci non passa certo inosservato quando urla a squarciagola e c’è un episodio del 2021 che lo ha reso celebre. Quando durante un acceso match tra Matteo Berrettini e il francese Corentin Moutet, fu richiamato pubblicamente dall’arbitro: “Monsieur Bartocci, per favore...”. Il ristoratore non nasconde la sua passione per Berrettini, romano come lui. Lo ha anche ospitato nel suo ristorante. Questo locale è famoso perché qui sono passati diversi tennisti azzurri. Da Flavio Cobolli a Jasmine Paolini, da Sara Errani a Lorenzo Musetti.


Tifoso della Lazio

Bartocci non è solo tifoso di tennis. È anche appassionato di calcio ed è stato il fondatore e presidente del Lazio Club New York City, intitolato a Giorgio Chinaglia.


US Open 2025

Lo US Open è appena cominciato, ma lui, Giovanni Bartocci è stato già avvistato sulle tribune del Queens a tifare per il giovane Federico Cinà nelle qualificazioni. Ora tutti si chiedono cosa farà con Jannik Sinner, Al momento il ristoratore non svela nulla. Ma chissà. Tutto può succedere.


