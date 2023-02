A RTL 102.5 i protagonisti di Sanremo raccontano le emozioni della finale

Ai microfoni di RTL 102.5, Olly svela anche i suoi brani preferiti di Sanremo 2023 : « Mi sono piaciuti molto i brani di Madame e Lazza, sono stati anche interpretati benissimo. Sarebbe stato bello averli scritti », dichiara in radiovisione.

Olly è uno dei sei cantanti giunti fra i ‘big’ passando da Sanremo Giovani . « Questo Sanremo l’ho vissuto benissimo, stasera c’è il gran finale e voglio godermelo. Ho cercato di non farmi aspettative, è un’emozione molto forte che voglio vivere appieno. Voglio godermelo senza pensarci troppo », racconta a RTL 102.5 .

Il primo ospite a raggiungere la sede sanremese di RTL 102.5 è stato Olly , in gara al festival con il brano ‘Polvere’ . Ieri sera, durante la serata delle cover, Olly ha cantato ‘La notte vola’ con Lorella Cuccarini e circondato da ballerini che hanno riproposto l’iconica coreografia del brano. « Ieri sera è stato bellissimo, Lorella è stata strepitosa. Questa collaborazione è stata interessante, mi sono divertito a dare la mia versione del brano », commenta Olly .

I Cugini di Campagna a RTL 102.5: “Non aspetteremo altri cinquant’anni, magari torneremo a Sanremo l’anno prossimo”

Ieri sera, durante la serata delle cover, i Cugini di Campagna si sono esibiti con ‘Anima mia’ e ‘La forza della vita’ in compagnia di Paolo Vallesi. «È stata una grande festa, soprattutto quando il pubblico ha cominciato a cantare ‘Anima mia’. C’è chi l’ha cantata e chi mente», così i Cugini di Campagna a RTL 102.5. «È stata una grande emozione cantare queste canzoni», continuano.

Nonostante la loro incredibile e storia musicale, profondamente legata alla musica italiana, i Cugini di Campagna non avevano mai partecipato al Festival di Sanremo. Quest’anno, con un brano scritto da La Rappresentante di Lista, la band è in gara con ‘Lettera 22’. «Valeva la pena venire a Sanremo, meglio tardi che mai. Un’emozione diversa dai soliti palchi. Non aspetteremo altri cinquant’anni, magari torniamo l’anno prossimo», concludono.





“In camerino con Nicolas Sarkozy, una situazione surreale”, così Colapesce e Dimartino a RTL 102.5

Negli studi sanremesi di RTL 102.5 sono passati anche Colapesce e Dimartino, in gara con il brano ‘Splash’. Il brano, al decimo posto della classifica generale, sta riscuotendo un grande successo di pubblico e critica. «Non ce l’aspettavamo, non pensavamo che la canzone arrivasse subito», dicono.

Ieri sera, durante la serata delle cover, il duo si è esibito con ‘Azzurro’ insieme a Carla Bruni. A RTL 102.5 Colapesce e Dimartino raccontano com’è nato questo duetto: «Carla Bruni è una donna meravigliosa, elegante e ironica. L’abbiamo contattata tramite la nostra casa discografica e poi abbiamo scoperto che già ci conosceva. Lei ama la musica cantautorale italiana e ha accettato subito. Abbiamo fatto questo arrangiamento di ‘Azzurro’ pensando anche a lei, con questo intro un po’ soffuso. Lei è molto ironica. Ci siamo visti in videochiamata e poi qui a Sanremo, abbiamo provato una volta sola», raccontano. «Abbiamo conosciuto Nicolas Sarkozy, era con noi in camerino. Una situazione surreale. Anche lui, grazie a Carla, è un appassionato di musica italiana. Poi ha visto uno dei cugini di Campagna e ha detto “Ah, Jimmy Hendrix!”», dicono ancora a RTL 102.5.

Ai microfoni di RTL 102.5, Colapesce e Dimartino parlano anche di Ornella Vanoni. «Ornella Vanoni ci ha chiamato e ci ha detto “I miei toy boys hanno fatto un bel pezzo”, speriamo di incrociarla stasera».





Tananai a RTL 102.5: "Non mi sarei mai immaginato di realizzare così tanti piccoli sogni"

Dopo il bellissimo duetto in coppia con Biagio Antonacci, Tananai è passato dagli studi sanremesi di RTL 102.5 per raccontare gli ultimi attimi prima della finale del Festival.

Tananai ha vissuto un anno incredibile. È passato da ultimo in classifica ad essere uno dei favoriti del festival di quest’anno. Quest’anno, il giovane artista si è solo presentato con un brano di grande qualità, nel quale racconta una storia d’amore nel contesto della guerra in Ucraina. «Questo Sanremo è fantastico, sto vivendo emozione intensissime», dice Tananai. «Veicolare questa storia è motivo di grande orgoglio», racconta relativamente alla storia di Olga e Maxim, i due ragazzi ucraini presenti anche nel video del brano.

Ieri sera, nella serata delle cover, Tananai si è esibito (a sorpresa) con Biagio Antonacci: «Ieri a sorpresa c’è stata questa carrambata con Biagio Antonacci. Da l’anno sorso non mi sarei mai immaginato di realizzare così tanti piccoli sogni e fare un Sanremo così bello», conclude.