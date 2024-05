A SAPPADA BELLA VITTORIA DI ANDREA VENDRAME

BELLA ITALIA

Al Giro è arrivata la quinta vittoria di tappa di una corridore italiano: dopo la tripletta di Jonathan Milan e la cronometro conquistata da Ganna, ad esultare è Andrea Vendrame. Il corridore veneto, che compirà trent’anni a luglio è stato protagonista di una tappa memorabile: sempre all’attacco, prima in compagnia di altri compagni d’avventura, poi tutto solo al comando. Il suo trampolino di lancio è stata l’ultima salita, a cima Sappada. Quando ha scollinato, mancavano ancora 6 km alla conclusione, ma è stato sufficiente il minuto di vantaggio sul più immediato inseguitore Pelayo Sanchez. Quando Vendrame ha superato il cartello dell’ultimo chilometro ha capito che ormai era fatta, ha iniziato ad esultare e per lui gli ultimi metri sono stati una passerella d’onore. Dopo il traguardo per Vendrame tanta gioia, tanta fatica e anche qualche lacrima.





POGACAR, GIORNATA TRANQUILLA

Per una volta il gruppo maglia rosa si è preso una giornata tranquilla e ha lasciato fare. Lo si è capito fin dalle battute iniziali, quando i 19 fuggitivi che hanno animato la prima fuga sono stati lasciati andare. il loro vantaggio si è presto dilatato, alla fine Pogacar e gli altri uomini di classifica hanno accusato un ritardo di quasi 16 minuti dal vincitore Vendrame. Da segnalare un bel gesto di FairPlay di Pogačar e degli altri componenti del gruppo maglia rosa: quando a sei chilometri dal traguardo Geraint Thomas è scivolato, tutti si sono fermati ad aspettarlo. Il Giro d’Italia si prepara adesso a vivere l’ultima tappa prima della passerella conclusiva di Roma: traguardo a Bassano del Grappa con il Monte Grappa da scalare per due volte.