A Trevignano nessuna apparizione della Madonna, stop ai raduni, lo chiede il vescovo di Civita Castellana

Il vescovo di Civita Castellana, Marco Salvi, ha emesso un decreto con cui dichiara la non soprannaturalità delle presunte apparizioni della Madonna a Trevignano . Il Vescovo, come riporta l'Ansa, avverte i fedeli di astenersi dall'organizzare e/o partecipare ad incontri privati e/o pubblici, siano essi di preghiera e/o di catechesi, che diano per certa e indubitabile la verità sovrannaturale degli eventi di Trevignano e impone alla signora Gisella Cardia e al signor Gianni Cardia, e a tutti i soggetti a vario titolo coinvolti negli eventi di Trevignano, il rispetto e l'adesione alle decisioni del Vescovo diocesano , nonché la disponibilità a compiere un percorso di purificazione e discernimento che promuova e mantenga l'unità ecclesiale.





Apparizioni non sovrannaturali