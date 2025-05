A Vicenza il poker di Mads Pedersen, Del Toro sempre in rosa

IL POKER DANESE

Mads Pedersen non è un velocista come gli altri, lui sa vincere anche se l’arrivo non è in pianura. Il danese ha colto il quarto successo in questo suo Giro d’Italia, rafforzando così la maglia ciclamino di leader della classifica a punti. L’arrivo di Vicenza prevedeva l’ultimo chilometro tutto in salita, ai piedi del rettilineo conclusivo si sono presentati tutti i migliori, Pedersen li ha bruciati con uno scatto imperioso: secondo posto per il belga van Aert, terzo per il messicano Isaac Del Toro, che si è confermato in maglia rosa. Gli italiani Antonio Tiberi e Giulio Ciccone sono ancora una volta rimasti sempre insieme ai primi. Tiberi si è confermato terzo in classifica generale , subito dietro allo spagnolo Ayuso.





FUGA A NOVE

La prima parte della tappa è vissuta su una fuga animata da nove corridori. Cinque di nazionalità italiana: Mozzato, Germani, Milesi, Bais e Magli. Con loro c’erano anche il croato Miholjevic, il belga De Bondt, il norvegese Bistroem e l’australiano Hamilton. Sono scattati pochi chilometri dopo la partenza da Rovigo, hanno tenuto alto il ritmo, il gruppo non ha però concesso molto spazio e ha tenuto la situazione sotto controllo, non lasciando più di due minuti di distacco. Poi nel finale i protagonisti sono cambiati.





SI VA A EST

La 14ª tappa del Giro D’Italia partirà da Treviso e punterà verso Oriente: sia pur per qualche chilometro ci sarà un piccolo sconfinamento in Slovenia: il traguardo infatti è a Nova Gorica, lungo il confine con Gorizia. La tappa è completamente pianeggiante, ci sarà una nuova occasione per i velocisti.