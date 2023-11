A volte ritornano: a Walter Mazzarri il compito di rilanciare il Napoli dopo l'esonero di Rudi Garcia

IL RITORNO DI MAZZARRI

Sembrava fatta per Tudor, poi ecco il colpo di scena. Dieci anni dopo, Walter Mazzarri torna a Napoli. Il tecnico toscano, 62 anni, aveva guidato i partenopei dal 2009 al 2013, vincendo una coppa Italia . Ora ha accettato un contratto di sette mesi, per concludere questa tormentata stagione e sostituire Rudi Garcia. Mazzarri ha il vantaggio di conoscere bene l’ambiente, lo svantaggio è essere fuori dal giro da un po’. A guardare il calendario, l’avvio sarà in salita: per il nuovo Napoli subito le trasferte a Bergamo con l’Atalanta e a Madrid con il Real. Poi a inizio dicembre la sfida ravvicinata alle prime due della classifica: l’Inter in casa e subito dopo la Juventus a Torino. Contro avversari del genere, trovare le motivazioni non sarà difficile