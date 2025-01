Addio a Keller Fornes, attore di The Walking Dead. Aveva 32 anni

Il mondo del cinema e della televisione è in lutto. È morto l’attore e sceneggiatore americano Keller Scott Fornes. Aveva solamente 32 anni. La morte dell’uomo risale allo scorso 19 dicembre 2024 ma la notizia è stata confermata nelle ultime ore da People.com. Le cause del decesso sono ancora sconosciute.

La notizia è stata poi confermata dalla rete televisiva Great American Family, che ha omaggiato l’attore con un post. "Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di Keller Fornes. Era una persona speciale e un talento come attore, scrittore e regista, oltre che cantante e musicista. La sua energia e il suo entusiasmo hanno sollevato tutti coloro con cui ha lavorato qui alla Great American Media e il cast e la troupe di County Rescue. Le nostre preghiere vanno alla sua famiglia", hanno scritto.

La cerimonia funebre è prevista per sabato 11 gennaio presso la Cowboy Church of Erath County a Stephenville, Texas.

Pochi giorni prima di morire l’attore aveva condiviso un post sul suo profilo Instagram che conteneva diversi scatti tra cui alcuni selfie e immagini scattate con i nipoti, i figli di suo fratello.





LA CARRIERA DI KELLER FORNES

Keller Fornes ha ottenuto moltissimi riconoscimenti con apparizioni in diversi programmi e serie tv. L’attore ha partecipato all’amatissima serie The Walking Dead e ha preso parte poi anche alle serie Origin e County Rescue. Di quest’ultima avrebbe dovuto iniziare le riprese della seconda stagione a fine gennaio nei panni di Griffin, personaggio da lui interpretato. Inoltre ha recitato in alcuni film come The Secrets She Keeps e Project ISISX. Era molto apprezzato per la sua versatilità e la capacità di interpretare moltissimi ruoli diversi tra loro.

Prima di intraprendere la sua carriera a Hollywood, Keller Fornes ha ottenuto una laurea in belle arti presso l'Università del Nord Texas a Denton. Come riportato nel suo necrologio, oltre a scrivere, produrre e recitare nei suoi film indipendenti, "era appassionato di pittura, disegno, canto e chitarra, e amava affrontare qualsiasi sfida fisica, dalla boxe a molte altre discipline".