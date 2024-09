Addio a Luca Giurato. Il giornalista e conduttore è scomparso a 84 anni

Luca Giurato si è spento all'improvviso, colpito da un infarto fulminante. Lo storico giornalista e conduttore televisivo, tra i più noti e amati dal grande pubblico, aveva 84 anni. "Eravamo a Santa Severa - vicino Roma - per goderci l'ultimo scorcio d'estate" ha raccontato la moglie Daniela Vergara ad Adnkronos, confermando la notizia.





LA LUNGA CARRIERA

Una lunghissima carriera quella di Luca Giurato, iniziata poco più che ventenne, come cronista al quotidianoa. Dopo aver lavorato a lungo per l'informazione in Rai, la prima apparizione in tv è nel 1992. Così inizia ad entrare nelle case degli italiani, partecipando a programmi di grande successo, daallsolo per citarne alcuniUna figura cordiale, contraddistinta da grande ironia, con le celebri battutediventate veri e propri tormentoni, che lo hanno reso un'icona anche per i più giovani.





IL RICORDO

Oggi la Rai ne ricordaCommossa l'amica Mara Venier. "ha ricordato, parlando di un legame solido, fatto di risate ma anche diha commentato Simona Ventura, aggiungendo cheRisate con cui saluta Giurato anche Antonella Clerici, postando una foto che li ritrae insieme, sorridenti e abbracciati.