Alessandro Siani re della Befana al boxoffice con "Mister felicità"

La pellicola sale in testa nella classifica dei film più visti nei cinema italiani con un aumento del 67%

L'ultimo fine settimana delle feste della Befana al cinema vede imporsi il film "Mister Felicità" con Alessandro Siani, che già la scorsa settimana in un solo giorno di programmazione era balzato al secondo posto della top ten. La commedia sale in testa al boxoffice (con un aumento del 67%) guadagnando altri 3.179.000 euro per un totale di 7.150.000. La media-sala è di 5.739 euro su 554 schermi.

Al secondo posto c'è il cartoon "Sing" e in terza posizione esordisce "Collateral Beauty" con WillSmith, Edward Norton, Keira Knightley, Kate Winslet e HelenMirren. Al quarto posto "Assassin's Creed" con Jeremy Irons, MichaelFassbender e Marion Cotillard. Slitta in quinta posizione il film "re di Natale" ovvero ilcartoon disneyano "Oceania". In discesa dalla terza alla sesta piazza il fantascientifico"Passengers" del norvegese Morten Tyldum, con Chris Pratt,Jennifer Lawrence e Michael Sheen. Al settimo posto "Il GGG - Ilgrande gigante gentile", la favola di Roald Dahl portata sulgrande schermo da Steven Spielberg con Mark Rylance. Ottavo "Lion" di Garth Davies, chiudono la top ten "Miss Peregrine - La casa dei ragazzispeciali" di Tim Burton e "Rogue One: A Star Wars Story".

