Alex Schwazer a RTL 102.5: "Ricordare certe cose è un po’ doloroso. Ho vinto le Olimpiadi, quindi sono andato ben oltre i miei sogni"

Alex Schwazer è stato ospite di ‘Non Stop News’ su RTL 102.5 in compagnia di Luigi Santarelli, Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro.

È disponibile su Netflix “Il caso Alex Schwazer”, la docuserie in 4 puntate che racconta la vicenda sportiva e giudiziaria che ha coinvolto il più famoso marciatore azzurro. «Raccontare la mia storia davanti alle telecamere non è stato duro, negli ultimi anni sono già state evidenziate tutte le mie vicende. Non ho niente da nascondere e non ho problemi a mettermi nuovamente a nudo. La cosa più difficile è stato ricordare cose successe quasi vent’anni anni fa», racconta il marciatore Alex Schwazer. «Ricordare certe cose è certamente un po’ doloroso, ma ormai sono cose passate. Ho lavorato duramente per superare certe vicende, nella quotidianità non mi toccano più come prima», continua.

«Ho vinto le Olimpiadi, quindi sono andato ben oltre i miei sogni. Sono molto grato della mia carriera. Mi ritengo un atleta molto fortunato, ho vissuto delle esperienze incredibili e grandi successi» afferma Schwazer. Una carriera fatta di grandi traguardi ma anche di grandi sacrifici personali. «Mi sentivo come in una gabbia dal quale non ero in grado di uscire da solo. Lo sport è una grande passione, ma smette di esserlo quando diventa un peso. Per me è successo in quel periodo, ne sono stato prigioniero. La positività mi ha permesso di abbandonare certe cose e di occuparmi della mia vita personale. Sono la stessa persona di vent’anni fa, ma con molte più esperienze. Certe cose ti fanno crescere e maturare, oggi mi sento molto più uomo rispetto a prima, dove ero solo ‘l’atleta’. Con il tempo ho capito che non ero solo quello ma molte altre cose», conclude Alex Schwazer.