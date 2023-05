Alluvioni in Emilia-Romagna, 9 morti e oltre 10 mila sfollati

Sono nove i morti causati dall'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna, di cui sei in provincia di Forlì-Cesena. Si teme ancora che il bilancio possa aumentare. Una delle vittime, una donna, è stata trascinata per 20 chilometri dalla furia dell’acqua. 21 i fiumi esondati, una quarantina i comuni alluvionati, oltre 10 mila gli sfollati e si contano 250 frane: questa la portata della tragedia che sta vivendo la regione che il governatore Bonaccini ha paragonato a un terremoto. Nel timore di nuove esondazioni a Ravenna è stata ordinata l’evacuazione immediata di alcune aree della città. A Cesena ancora da mettere in salvo una trentina di famiglie in collina. A Faenza, finita sott’acqua, alcune zone sono raggiungibili solo con la barca. L’emergenza non è finita, ha avvertito il sindaco. Ma l'emergenza non si ferma alle grandi città: a Castel Bolognese il Comune ha lanciato l'allarme perché il paese è senza luce e senza viveri. I collegamenti sono praticamente bloccati: fermo il traffico ferroviario regionale. Sulla A 14 riaperto il tratto tra Bologna San Lazzaro e il bivio per Ravenna. Cancellato il Gran Premio di Imola di F1. Allagamenti anche nelle Marche dove scattata l’allerta arancione anche nel sud della regione.





L’Emilia Romagna alle prese con un evento estremo

Nell'arco di 24 ore sono caduti fino a 200 millimetri di pioggia sopra l'Emilia-Romagna, con intensità massime nella fascia tra Monghidoro, Civitella di Romagna e Castrocaro Terme. "La peculiarità dell'evento, che è stato classificato come estremo in base ai dati degli ultimi 20 anni, è che sta insistendo nella stessa area già colpita due settimane fa", ha sottolineato Paola Salvati, dell'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del Consiglio Nazionale delle Ricerche. "Vuol dire che i terreni erano già saturi e dunque non hanno potuto assorbire l'acqua in eccesso, che scorrendo in superficie ha aggravato le piene di tutti i fiumi", ha aggiunto l’esperta.