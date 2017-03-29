Alvaro Soler si scalda per l'estate italiana in tour

Alvaro Soler si scalda per l'estate italiana in tour

Alvaro Soler si scalda per l'estate italiana in tour

Redazione Web

29 marzo 2017, ore 18:00

Aggiunte anche le date di Roma e Gallipoli, la radio più ascoltata d'Italia RTL 102.5 è media partner

Alvaro Soler, dopo il tutto esaurito delle date invernali, sarà a luglio live in Italia con il suo “Summer tour 2017” che lo vedrà esibirsi nelle principali arene estive italiane. A grande richiesta si aggiungono due nuove date a Roma e Gallipoli rispettivamente il 30 Luglio 2017 a Roma all’Auditorium Parco della Musica per Luglio Suona Bene e il 15 Agosto a Gallipoli (Le) al Postepay Sound Parco Gondar. La radio più ascoltata d'Italia RTL 102.5 è media partner dei concerti.
Il “Summer Tour 2017” passerà dall’Italia il 18 luglio al GruVillage di Grugliasco (TO) e proseguirà il 19 all’Arena del Mare - Porto Antico di Genova, il 20 a Mantova in Piazza Sordello, il 22 all’Etes Arena Flegrea di Napoli, il 23 all’Anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli (PI) e il 30 luglio a Roma all’Auditorium Parco della Musica per Luglio Suona Bene(NUOVA DATA). Ad agosto sarà la volta di Lignano Sabbiadoro (UD) dove l’11 sarà al Lignano Sunset Festival 2017 poi a Senigallia (AN) il 12 al Mamamia Festival, il 13 al Porto Turistico di Pescara il 15 Agosto a Gallipoli (Le) al Postepay Sound Parco Gondar( NUOVA DATA), il 17 agosto a Taormina (ME) - Teatro Anticoe si concluderà il 24 all’Arena Sant’Elia di Cagliari.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Due decessi in poche ore con l'utilizzo del taser, indagati i carabinieri che gli hanno usati per gli arresti

    Due decessi in poche ore con l'utilizzo del taser, indagati i carabinieri che gli hanno usati per gli arresti

  • Future Hits Live di Radio Zeta: Annalisa, Fabri Fibra, Neffa e Joan Thiele si aggiungono allo straordinario cast del 2 settembre all’Arena di Verona

    Future Hits Live di Radio Zeta: Annalisa, Fabri Fibra, Neffa e Joan Thiele si aggiungono allo straordinario cast del 2 settembre all’Arena di Verona

  • RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2025: “a me mi piace” di Alfa (ft. Manu Chao) è in testa alla classifica dell’ottava settimana

    RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2025: “a me mi piace” di Alfa (ft. Manu Chao) è in testa alla classifica dell’ottava settimana

  • Il lutto dell’Italia per la scomparsa di Pippo Baudo. Il ricordo di Mattarella

    Il lutto dell’Italia per la scomparsa di Pippo Baudo. Il ricordo di Mattarella

  • E' moto Pippo Baudo, il re dei presentatori, aveva 89 anni

    E' moto Pippo Baudo, il re dei presentatori, aveva 89 anni

  • 102° Arena di Verona Opera Festival. Un Ferragosto speciale con i Carmina Burana

    102° Arena di Verona Opera Festival. Un Ferragosto speciale con i Carmina Burana

  • Vertice Trump-Putin sull'Ucraina, Zelensky spera in una pace giusta

    Vertice Trump-Putin sull'Ucraina, Zelensky spera in una pace giusta

  • Viminale, in calo del 9% i reati ma crescono gli omicidi, i femminicidi compiuti da partner ed ex aumentano del 15%

    Viminale, in calo del 9% i reati ma crescono gli omicidi, i femminicidi compiuti da partner ed ex aumentano del 15%

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “Wildflower” di Billie Eilish e “Milano Baby” di Fabri Fibra e Joan Thiele

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “Wildflower” di Billie Eilish e “Milano Baby” di Fabri Fibra e Joan Thiele

  • Tennis. Jannik Sinner domina Auger-Aliassime, é semifinale a Cincinnati

    Tennis. Jannik Sinner domina Auger-Aliassime, a Cincinnati é semifinale per il numero 1 al mondo

Il lutto dell’Italia per la scomparsa di Pippo Baudo. Il ricordo di Mattarella

Il lutto dell’Italia per la scomparsa di Pippo Baudo. Il ricordo di Mattarella

L’omaggio, come un fiume, scorre sui social. Messaggi dal mondo istituzionale e politico e dagli artisti e conduttori

RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2025: “a me mi piace” di Alfa (ft. Manu Chao) è in testa alla classifica della terza settimana

RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2025: “a me mi piace” di Alfa (ft. Manu Chao) è in testa alla classifica della terza settimana

Alfa è in testa alla classifica della terza settimana di RTL 102.5 Power Hits Estate 2025 con “a me mi piace” (ft. Manu Chao). A seguire Annalisa con “Maschio” e Marco Mengoni ft. Sayf & Rkomi con “Sto bene al mare”

Lo Squalo compie 50 anni: su Disney+ un documentario celebra il capolavoro di Spielberg

Lo Squalo compie 50 anni: su Disney+ un documentario celebra il capolavoro di Spielberg

Con materiali d'archivio e interviste inedite, il film ripercorre la genesi caotica del primo vero blockbuster della storia del cinema