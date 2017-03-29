Alvaro Soler si scalda per l'estate italiana in tour

29 marzo 2017, ore 18:00
Aggiunte anche le date di Roma e Gallipoli, la radio più ascoltata d'Italia RTL 102.5 è media partner
Alvaro Soler, dopo il tutto esaurito delle date invernali, sarà a luglio live in Italia con il suo “Summer tour 2017” che lo vedrà esibirsi nelle principali arene estive italiane. A grande richiesta si aggiungono due nuove date a Roma e Gallipoli rispettivamente il 30 Luglio 2017 a Roma all’Auditorium Parco della Musica per Luglio Suona Bene e il 15 Agosto a Gallipoli (Le) al Postepay Sound Parco Gondar. La radio più ascoltata d'Italia RTL 102.5 è media partner dei concerti.
Il “Summer Tour 2017” passerà dall’Italia il 18 luglio al GruVillage di Grugliasco (TO) e proseguirà il 19 all’Arena del Mare - Porto Antico di Genova, il 20 a Mantova in Piazza Sordello, il 22 all’Etes Arena Flegrea di Napoli, il 23 all’Anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli (PI) e il 30 luglio a Roma all’Auditorium Parco della Musica per Luglio Suona Bene(NUOVA DATA). Ad agosto sarà la volta di Lignano Sabbiadoro (UD) dove l’11 sarà al Lignano Sunset Festival 2017 poi a Senigallia (AN) il 12 al Mamamia Festival, il 13 al Porto Turistico di Pescara il 15 Agosto a Gallipoli (Le) al Postepay Sound Parco Gondar( NUOVA DATA), il 17 agosto a Taormina (ME) - Teatro Anticoe si concluderà il 24 all’Arena Sant’Elia di Cagliari.
