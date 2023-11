Annalisa: il Forum. RTL 102.5 trasmetterà il concerto in diretta in radiovisione, sabato 4 novembre 2023

RTL 102.5 trasmetterà in diretta il concerto di Annalisa del 4 novembre dal Mediolanum Forum di Assago (Milano). A partire dalle 21:00, gli ascoltatori potranno seguire la diretta su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky) e in live streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play.

“ANNALISA: IL FORUM”, già sold out, sarà l’unico evento live della cantautrice nel 2023. Uno show unico in cui il pubblico potrà cantare e ballare le sue hit assistendo ad uno spettacolo esclusivo, un’anteprima del suo prossimo e primo tour nei palasport. Al Forum tornerà nel 2024 per il suo primo tour nei palasport d’Italia “TUTTI NEL VORTICE PALASPORT” che ad aprile 2024 toccherà, oltre Milano anche Firenze, Torino, Bari, Napoli, Bologna, Padova e Roma.

Queste tutte le date del “TUTTI NEL VORTICE PALASPORT” organizzato e prodotto da Friends & Partners:

6 aprile 2024 @FIRENZE – Mandela Forum

8 aprile 2024 @TORINO – Palaolimpico - NUOVA DATA

10 aprile 2024 @MILANO – Mediolanum Forum (Assago)

12 aprile 2024 @BARI – Palaflorio

13 aprile 2024 @NAPOLI – Palapartenope

17 aprile 2024 @BOLOGNA – Unipol Arena - NUOVA DATA

19 aprile 2024 @PADOVA – Gran Teatro Geox

21 aprile 2024 @ROMA – Palazzo dello Sport

I biglietti sono già disponibili in prevendita su TicketOne e nei circuiti di vendita abituali. Per info: www.friendsandpartners.it