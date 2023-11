Annullati gli MTV Ema 2023 a Parigi: "Rischi per il conflitto in Medio Oriente"

Gli MTV Ema 2023 sono stati annullati. Gli organizzatori hanno deciso di cancellare la manifestazione, prevista per il 5 novembre a Parigi, per motivi di sicurezza legati alla situazione in Medio Oriente e dopo quanto accaduto in Francia, tra Arras e i ripetuti allarmi per presunti ordigni nella reggia di Versailles e a Bruxelles. “Osservando il continuo svolgersi di eventi devastanti in Israele e a Gaza, questo non ci sembra il momento adatto per una celebrazione globale” fanno sapere da Paramount.

I PREMI VERRANO COMUNQUE CONSEGNATI AI VINCITORI

Anche se gli MTV Europe Music Awards non andranno in scena al centro fieristico Paris Nord Villepinte, i premi verranno comunque consegnati agli artisti vincitori. L’artista con più nomination resta Taylor Swift, cui fanno seguito i Måneskin, che concorrono in quattro diverse categorie. Anche Annalisa, Elodie, Lazza e The Kolors, oltre alla band romana, sono in corsa per portare a casa il titolo di Best Italian Act. “Data l’imprevedibilità di quello che sta succedendo nel mondo, abbiamo deciso di non andare avanti con gli MTV EMA 2023”, si legge nella nota, che precisa che dietro all’annullamento della kermesse c’è “un’estrema cautela nei confronti delle migliaia di dipendenti, membri dello staff, artisti, fan e partner che viaggiano da tutti gli angoli della terra per permettere allo show di prendere vita”.