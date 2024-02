Aperta un'inchiesta sulla voragine di Napoli. "Siamo miracolati", dicono i due giovani inghiottiti dalla strada con l'auto

" Siamo miracolati, poteva andare molto, ma molto peggio . Siamo vivi grazie alla prontezza dei militari dell'Esercito ": così parla all'Ansa del pericolo scampato Giulio Delle Donne, uno dei due giovani che si trovava in una delle due auto finite nella voragine di via Morghen, nel quartiere Vomero a Napoli. Insieme a un amico, nelle prime ore di oggi, stava tornando da una festa dopo aver sostenuto un esame universitario. "Improvvisamente l'auto è sprofondata e, subito dopo, è caduto un albero e si è rotta una condotta dell'acqua", aggiunge Delle Donne. "Sono arrivati tre militari del Raggruppamento Campania dell'Esercito italiano, impegnati nell'operazione Strade Sicure, che si trovavano in zona e ci hanno salvati".





Inchiesta sulle cause della voragine

La Procura di Napoli sta coordinando i primi accertamenti avviati per fare luce sulle cause della voragine che, all'alba di oggi, davanti al civico 36 di via Morghen, nel quartiere Vomero, ha letteralmente inghiottito due automobili, una parcheggiata e l'altra in transito, a bordo della quale viaggiavano due persone uscite praticamente illese. Le risultanze degli accertamenti sullo smottamento sono propedeutiche all'apertura di un fascicolo .





Necessarie verifiche sugli edifici

Saranno necessarie verifiche di staticità, da parte dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, per gli edifici coinvolti e a ridosso della voragine che si è aperta in via Morghen, così come saranno necessari controlli per il ripristino della viabilità . "Per quanto riguarda la viabilità", ha detto all'agenzia Ansa l'assessore alle Infrastrutture del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza, "dobbiamo essere sicuri che il sottofondo stradale sai adeguato per poter pensare di tenere aperta una corsia a senso unico alternato".







Evacuate venti famiglie