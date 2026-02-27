Arrestato in Spagna il figlio dell'ex banchiere ucraino precipitato nel vuoto a Milano in via Nerino

Arrestato in Spagna il figlio dell'ex banchiere ucraino precipitato nel vuoto a Milano in via Nerino

Arrestato in Spagna il figlio dell'ex banchiere ucraino precipitato nel vuoto a Milano in via Nerino

Gabriele Manzo

27 febbraio 2026, ore 13:30

Adarici è stato costretto a traferire 250000 euro in criptovalute prima della morte, ai fatti del 23 gennaio avrebbero partecipato quattro complici


Una trappola per costringere il padre a trasferire 250000 euro in criptovalute e forse altro. Poi la morte con un salto nel vuoto. La Polizia di Stato, nelle indagini della Procura di Milano, ha eseguito oggi in Spagna un mandato d'arresto europeo per sequestro aggravato dalla morte a carico del figlio di Alexandru Adarici, 54 anni, di nazionalità ucraina e romena, l'ex banchiere e manager d'affari precipitato il 23 gennaio da un b&b di via Nerino, a Milano. Il figlio 34enne avrebbe "concorso" al sequestro del padre. Le indagini coordinate dal pubblico ministero di Milano Rosario Ferracane e svolte dal Servizio centrale operativo e dalla squadra Mobile di Milano, con l'ausilio del Servizio di cooperazione internazionale di Polizia e in raccordo informativo con Europol e Eurojust, hanno permesso di ricostruire "un grave quadro indiziario" a carico del figlio della vittima e alle forze di polizia spagnole di eseguire il provvedimento a suo carico.
'

Un finto affare

Il 34enne, dopo aver convinto il padre - uomo d'affari operante, insieme a lui, nel settore della finanza e degli investimenti – ad a Milano per partecipare a un meeting di lavoro in uno stabile di via Nerino, "ha concorso al suo sequestro funzionale a costringerlo a trasferire 250.000 euro in criptovalute" si spiega in una nota della Procura. Il figlio è accusato della caduta dalla finestra del padre"in quanto unica persona presente nella stanza al momento della precipitazione" dall'appartamento al quarto piano.

Le indagini proseguono, il giallo è complesso

Ci sono tante cose da spiegare, ma la ricostruzione dei fatti lascia pensare che fosse un piano premeditato, dal sequestro fine alla morte.Una "complessa" attività tecnica ha  permesso di ricostruire la storia dell'ex banchiere e i suoi spostamenti e attraverso l'analisi delle telecamere e dei tabulati telefonici è stato possibile ripercorrere gli spostamenti del figlio e il suo presunto ruolo nella morte del padre. Proseguono, però le indagini della squadra mobile di Milano e del Servizio centrale operativo, per rintracciare altre quattro persone che insieme al figlio 34enne della vittima avrebbero preso parte al sequestro, culminato nella morte, dell'ex banchiere ucraino Alexander Adarici. Nella stanza sono passate state altre persone, oltre ad Adarich e il figlio, immortalate dalle telecamere di videosorveglianza mentre si allontanano dal palazzo di via Nerino pochi minuti prima che il 54enne precipitasse dalla finestra. I video della zona, visionati dalla polizia, fanno però ipotizzare che un quarto complice facesse da palo in strada. E nella stanza durante il pomeriggio sarebbero transitate quattro persone, oltre alla vittima e al figlio arrestato questa mattina per sequestro di persona aggravato dalla morte.


Argomenti

Adarici
Nerino
sequestro

Gli ultimi articoli di Gabriele Manzo

Mostra tutti
  • L'inchiesta su Cinturrino, trasferiti i quattro agenti che erano con l'assistente capo quando fu ucciso Mansuori

    L'inchiesta su Cinturrino, trasferiti i quattro agenti che erano con l'assistente capo quando fu ucciso Mansuori

  • Il ghiaccio secco, il contenitore di vecchia generazione, i malintesi in sala operatoria, questa la catena che ha condannato Domenico

    Il ghiaccio secco, il contenitore di vecchia generazione, i malintesi in sala operatoria, questa la catena che ha condannato Domenico

  • Coin di Termini: atteso l'interrogatorio della cassiera, secondo gli indagati avrebbe fatto tutto lei

    Coin di Termini: atteso l'interrogatorio della cassiera, secondo gli indagati avrebbe fatto tutto lei

  • Deliveroo: dopo Glovo lo stesso scenario, paghe sotto la soglia di povertà, rapporti di lavoro non corretti

    Deliveroo: dopo Glovo lo stesso scenario, paghe sotto la soglia di povertà, rapporti di lavoro non corretti

  • Stazione Termini, 21 appartenenti alle forze dell'ordine coinvolti in furto aggravato alla Coin

    Stazione Termini, 21 appartenenti alle forze dell'ordine coinvolti in furto aggravato alla Coin

  • Massimo Adriatici, l'ex assessore leghista alla Sicurezza di Voghera, condannato a 12 anni

    Massimo Adriatici, l'ex assessore leghista alla Sicurezza di Voghera, condannato a 12 anni

  • Villa Pamphili: madre e figlia morte strangolate, questo l'esito degli accertamenti medici

    Villa Pamphili: madre e figlia morte strangolate, questo l'esito degli accertamenti medici

  • La giustizia non è uguale per Totti, così Ilary Blasy dopo l'archiviazione del procedimento per abbandono di minori

    La giustizia non è uguale per Totti, così Ilary Blasy dopo l'archiviazione del procedimento per abbandono di minori

  • Monaldi: corsa contro il tempo per il piccolo Tommaso, in attesa di un cuore nuovo, Meloni telefona alla madre

    Monaldi: corsa contro il tempo per il piccolo Tommaso, in attesa di un cuore nuovo, Meloni telefona alla madre

  • Occhi puntati su Ginevra, negoziati difficili per l'Ucrania e la questione nucleare iraniana, che con Khamenei lancia minacce

    Occhi puntati su Ginevra, negoziati difficili per l'Ucrania e la questione nucleare iraniana

Atti dolosi, ritardi di oltre due ore sulle linee dell’Alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze

Atti dolosi, ritardi di oltre due ore sulle linee dell’Alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze

Abbiamo aumentato i controlli per stanare questi delinquenti, ha commentato il ministro Salvini

A Bordighera si indaga sulla morte di una bambina di due anni. Arrestata la madre

A Bordighera si indaga sulla morte di una bambina di due anni. Arrestata la madre

La donna ha raccontato che la piccola era caduta dalle scale. Il medico legale parla invece di numerosi colpi volontari. Ora si trova in carcere, è accusata di omicidio preterintenzionale

Morto a cinque mesi in provincia di Torino: la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo

Morto a cinque mesi in provincia di Torino: la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo

La madre del bimbo ha dichiarato che il figlio le era scivolato dalle braccia mentre era sulle scale di casa. Disposta l'autopsia. Il cuore espiantato per una donazione