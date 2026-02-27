Arrestato in Spagna il figlio dell'ex banchiere ucraino precipitato nel vuoto a Milano in via Nerino

27 febbraio 2026, ore 13:30
Adarici è stato costretto a traferire 250000 euro in criptovalute prima della morte, ai fatti del 23 gennaio avrebbero partecipato quattro complici
Un finto affare
Il 34enne, dopo aver convinto il padre - uomo d'affari operante, insieme a lui, nel settore della finanza e degli investimenti – ad a Milano per partecipare a un meeting di lavoro in uno stabile di via Nerino, "ha concorso al suo sequestro funzionale a costringerlo a trasferire 250.000 euro in criptovalute" si spiega in una nota della Procura. Il figlio è accusato della caduta dalla finestra del padre"in quanto unica persona presente nella stanza al momento della precipitazione" dall'appartamento al quarto piano.
Le indagini proseguono, il giallo è complesso
Ci sono tante cose da spiegare, ma la ricostruzione dei fatti lascia pensare che fosse un piano premeditato, dal sequestro fine alla morte.Una "complessa" attività tecnica ha permesso di ricostruire la storia dell'ex banchiere e i suoi spostamenti e attraverso l'analisi delle telecamere e dei tabulati telefonici è stato possibile ripercorrere gli spostamenti del figlio e il suo presunto ruolo nella morte del padre. Proseguono, però le indagini della squadra mobile di Milano e del Servizio centrale operativo, per rintracciare altre quattro persone che insieme al figlio 34enne della vittima avrebbero preso parte al sequestro, culminato nella morte, dell'ex banchiere ucraino Alexander Adarici. Nella stanza sono passate state altre persone, oltre ad Adarich e il figlio, immortalate dalle telecamere di videosorveglianza mentre si allontanano dal palazzo di via Nerino pochi minuti prima che il 54enne precipitasse dalla finestra. I video della zona, visionati dalla polizia, fanno però ipotizzare che un quarto complice facesse da palo in strada. E nella stanza durante il pomeriggio sarebbero transitate quattro persone, oltre alla vittima e al figlio arrestato questa mattina per sequestro di persona aggravato dalla morte.