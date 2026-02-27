Arrestato in Spagna il figlio dell'ex banchiere ucraino precipitato nel vuoto a Milano in via Nerino

Una trappola per costringere il padre a trasferire 250000 euro in criptovalute e forse altro. Poi la morte con un salto nel vuoto. La Polizia di Stato, nelle indagini della Procura di Milano, ha eseguito oggi in Spagna un mandato d 'arresto europeo per sequestro aggravato dalla morte a carico del figlio di Alexandru Adar i ci , 54 anni, di nazionalità ucraina e romena, l'ex banchiere e manager d'affari precipitato il 23 gennaio da un b&b di v ia Nerino, a Milano . Il figlio 34enne avrebbe "concorso" al sequestro del padre. Le indagini coordinate dal pubblico ministero di Milano Rosario Ferracane e svolte dal Servizio centrale operativo e dalla squadra Mobile di Milano , con l'ausilio del Servizio di cooperazione internazionale di Polizia e in raccordo informativo con Europol e Eurojust , hanno permesso di ricostruire "un grave quadro indiziario" a carico del figlio della vittima e alle forze di polizia spagnole di eseguire il provvedimento a suo carico.

Un finto affare

Il 34enne, dopo aver convinto il padre - uomo d'affari operante, insieme a lui, nel settore della finanza e degli investimenti – ad a Milano per partecipare a un meeting di lavoro in uno stabile di via Nerino, "ha concorso al suo sequestro funzionale a costringerlo a trasferire 250.000 euro in criptovalute" si spiega in una nota della Procura. Il figlio è accusato della caduta dalla finestra del padre"in quanto unica persona presente nella stanza al momento della precipitazione" dall'appartamento al quarto piano.

Le indagini proseguono, il giallo è complesso

Ci sono tante cose da spiegare, ma la ricostruzione dei fatti lascia pensare che fosse un piano premeditato, dal sequestro fine alla morte.Una "complessa" attività tecnica ha permesso di ricostruire la storia dell'ex banchiere e i suoi spostamenti e attraverso l'analisi delle telecamere e dei tabulati telefonici è stato possibile ripercorrere gli spostamenti del figlio e il suo presunto ruolo nella morte del padre. Proseguono, però le indagini della squadra mobile di Milano e del Servizio centrale operativo, per rintracciare altre quattro persone che insieme al figlio 34enne della vittima avrebbero preso parte al sequestro, culminato nella morte, dell'ex banchiere ucraino Alexander Adarici. Nella stanza sono passate state altre persone, oltre ad Adarich e il figlio, immortalate dalle telecamere di videosorveglianza mentre si allontanano dal palazzo di via Nerino pochi minuti prima che il 54enne precipitasse dalla finestra. I video della zona, visionati dalla polizia, fanno però ipotizzare che un quarto complice facesse da palo in strada. E nella stanza durante il pomeriggio sarebbero transitate quattro persone, oltre alla vittima e al figlio arrestato questa mattina per sequestro di persona aggravato dalla morte.



