Arrestato l'autista del camion che ha provocato, a Reggio Emilia, un incidente con due morti, la sua patente era stata sospesa

Gli è stata data la caccia per tutta la notte, nella provincia di Reggio Emilia, poi, questa mattina, grazie anche ai filmati di alcune telecamere di sorveglianza, è stato fermato e arrestato dalle forze dell'ordine. Le accuse per lui sono pesantissime : omicidio stradale, lesioni personali gravissime e fuga da incidente in caso di omicidio e lesioni .





Ha rifiutato l'alcool test e aveva la patente sospesa