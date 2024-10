Ascolti Tv, vola De Martino e arranca Amadeus. Striscia ai minimi storici mentre Fazio riparte bene

Sebbene i conduttori neghino di puntare la sveglia alle 10 di mattina per controllare le curve auditel dei propri programmi, il tema degli ascolti tv è sempre più al centro del dibattito pubblico e, soprattutto negli ultimi anni è diventato sempre più di moda. Sui giornali e sui social ci si affretta a decidere il successo o l’insuccesso di una trasmissione a seconda degli spettatori che raggiungono. Ma cosa vuol dire oggi fare dei buoni ascolti? Come si stanno comportando i principali volti del piccolo schermo in questa prima fase della stagione televisiva?





UNA TV IN CERCA DI GIOVANI

Oggi la platea è molto cambiata. È poco corretto dire che si è ridotta rispetto al passato perché studi recenti hanno dimostrato come la cosiddetta televisione generalista riesca ad avere ancora molta presa sul pubblico italiano. Però è innegabile che sia diventata nel tempo più frammentata e distratta, anche complice l’avvento dei social. Chiaramente bisogna tenere conto che ormai la fruizione televisiva è diventata più ad appannaggio di un target più agée. Infatti sembra che il successo di un programma non si misura più soltanto in base al numero di teste totali che si raggiungono in media dal momento che se la percentuale di giovani è più alta degli over 65, si parla già di trionfo. Non è facile chiaramente distogliere l’attenzione delle generazioni più recenti dalle piattaforme streaming ma, il caso del Sanremo di Amadeus insegna che non è impossibile.





I PACCHI D’ORO DI AFFARI TUOI

La vera sorpresa della stagione è sicuramente Stefano De Martino; il ballerino partenopeo ha ricevuto la tanto attesa promozione passando da Rai 2 a Rai 2 alla conduzione di "Affari Tuoi", subentrando al posto di Amadeus che aveva riesumato lo storico programma lo scorso anno. È notizia di oggi che nella serata di ieri, 6 ottobre 2024, l'access prime time di Rai 1 ha toccato una media record del 27% con oltre 5 milioni di teste di media. Non passa giorno che il programma dei pacchi del primo canale si dimostri il più seguito in assoluto dell’intera giornata. In tanti si domandano se il merito di questo successo sia da attribuire al conduttore o alla forza del format che, indipendente da chi lo guida, è in grado di macinare numeri importanti. È indubbio che il merito di queste cifre sia da attribuirsi anche al predecessore che ha avuto la bravura di svecchiare il format, ma De Martino sta dando prova di crescere puntata dopo puntata, provando a dare alla macchina il suo segno distintivo.





PERCORSO IN SALITA PER AMADEUS

Nella stessa fascia di "Affari Tuoi", sul canale 9 si è andato a posizionare Amadeus che, dopo il divorzio con Mamma Rai, ha iniziato la sua nuova avventura televisiva con Warner Bros Discovery. Se il buongiorno si vede dal mattino, le cose per Ama non sono cominciate con il piede giusto. Il suo "Chissà chi è", riedizione del vecchio I Soliti Ignoti, fatica ad arrivare al 3%, calando di giorno in giorno. Qualche giorno fa ha toccata il 2,4% di share, vendendo superato addirittura da “Casa a Prima Vista” su Real Time. Anche il suo Suzuki Music Party del 22 settembre non ha brillato particolarmente, arrivando soltanto a 628.000 telespettatori, con uno share del 4.59% (in simulcast sulle reti WBD ha totalizzato 1.600.000 telespettatori, share 8.8%).

Il battage pubblicitario è stato imponente e sicuramente ci si aspettava grandi cose dal conduttore in grado di portare il Festival di Sanremo fino al 74% di share appena qualche mese fa. Altri tempi. Ora però Amadeus deve confrontarsi anche La Corrida, format ideato da Corrado che verrà riportato in luce sul 9 a partire da lunedì 4 settembre. Riuscirà a risalire la china?





STRISCIA IN CRISI DI ASCOLTI

La gallina dalle uova d’oro di Mediaset inizia a mostrare segni di cedimento. Stiamo parlando di "Striscia la Notizia" che quest'anno spegne 37 candeline dal suo debutto nel 1988. Le prime otto puntate di questa stagione hanno fatto registrare una media di 2.916.000 telespettatori, con share al 14.4%. Negli ultimi giorni addirittura è arrivato a malapena al 12% continuando a calare ancora. Poche novità e un format che forse non è più in grado di avere mordente sulla contemporaneità e soprattutto che paga il prezzo di doversi confrontare con dei giganti. All’infuori di "Affari Tuoi", il programma di Antonio Ricci viene messo alle strette anche da "Otto e Mezzo" su La7 condotto da Lilli Gruber. Quest’ultimo lo scorso 1 ottobre ha raggiunto quasi 2 milioni di telespettatori, con share al 9.2%. Cosa farà Mediaset per calmierare la crisi in quella fascia che è la più ghiotta per gli inserzionisti?





IL SALOTTO DI FAZIO

Fabio Fazio è una certezza. Se per Amadeus non è stato facile far passare il pubblico fino al nono canale della televisione, per il conduttore di Savona il trasloco è molto più semplice. Il suo “Che Tempo che fa” ha dimostrato di essere un format granitico in grado di conservare il suo target di riferimento, portando Warner Bros Discovery tra i primi tre canali nelle serate della domenica. Questa nuova stagione, che vede nuovamente coinvolte Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, è ripartita ieri sera con il 9,3% di share, confermando i dati dello scorso anno.





CARLUCCI VS DE FILIPPI

L'intrattenimento Prime Time è il terreno più infuocato su cui si gioca la leadership dei vari canali, soprattutto Rai e Mediaset. Se "Tale e Quale Show" di Carlo Conti resta sostanzialmente un successo, il vero duello a colpi di share è il sabato sera con Milly Carlucci che sfida apertamente Maria De Filippi. nell'antica lotta tra "Ballando con le stelle" e "Tu si que vales". La prima serata che ha visto contrapposte le due trasmissioni ha visto trionfare Rai1 su Canale 5 (25,6% vs 24,5%), mentre questo sabato è avvenuto il sorpasso nonostante l’ospitata/evento di Barbara D’Urso nel dance show.