Youtube, Prime e Netflix raggiungono numeri record nel mese di dicembre 2024, ecco i dati completi

Secondo il rapporto mensile di Nielsen, l’azienda globale che si occupa di misurazione e analisi dati, le piattaforme streaming hanno nuovamente registrato un andamento positivo nel mese di dicembre 2024, con un aumento del 9% rispetto al mese precedente.

Nello specifico si fotografa un trend in crescita visto che anche il mese di novembre aveva avuto un aumento analogo.

Nel complesso, i servizi di streaming hanno rappresentato il 43,3% del tempo di visione totale sui televisori, in aumento rispetto al 35,9% di dicembre 2023.





TUTTI I DATI

La quota di YouTube ha stabilito un nuovo record per la piattaforma video di proprietà di Google, segnando l'11,1%. Anche Prime Video ha raggiunto un nuovo massimo della piattaforma al 4%, grazie in parte alla sua esclusiva trasmissione televisiva NFL del Black Friday, al Thursday Night Football e al film natalizio di Dwayne Johnson "Red One". È interessante notare come la pellicola in questione, che ha performato poco nel suo percorso nelle sale in quasi tutti i mercati in cui era distribuita, ha accumulato ben 5,8 miliardi di minuti di visualizzazione a dicembre, facendo crescere anche la piattaforma streaming che l'ha ospitata.

Occorre specificare che la misurazione Nielsen comprende le visualizzazioni dal 25 novembre al 29 dicembre, il che significa che sono inclusi il Ringraziamento e il Natale, ma non la vigilia di Capodanno. Netflix ha rappresentato l'8,5% delle visualizzazioni totali a dicembre, eguagliando il livello record raggiunto a luglio 2023. Il leader dello streaming ha aumentato le visualizzazioni del 14% rispetto al mese precedente grazie a due partite di Natale della NFL, al thriller d'azione Carry-On e alla première della seconda stagione di Squid Game che, come sappiamo, ha battuto anche diversi record.





LA GUERRA DELLO STREAMING

Nel frattempo si attende il rapporto finanziario da parte di Netflix, che di fatto andrà a tracciare quello che potrebbe essere il percorso del colosso dello streaming per il 2025. Sul versante Disney, l’azienda di Topolino ha fatto sapere recentemente che le sue piattaforme (Disney+, Hulu, Espn+) hanno totalizzato complessivamente una media di 157 utenti attivi mensili a livello globale (e 112 milioni a livello nazionale) negli ultimi sei mesi. La battaglia per l’egemonia dello streaming però è sempre più serrata e non risparmierà colpi di scena interessanti.