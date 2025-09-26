All’Onu scoppia la contestazione contro Israele. Alcuni delegati sono usciti prima dell’avvio dell’intervento di premier Benjamin Netanyahu. Altri poi , tra i i fischi, applausi e una agitazione generale sono andati via, abbandonando l’assemblea.

Il “lavoro a Gaza”

"Vogliamo finire il lavoro a Gaza il più velocemente possibile": lo ha detto il premier Benjamin Netanyahu, che si è rivolto anche agli ostaggi."Non vi abbiamo dimenticato, non riposeremo finché non vi avremo riportato a casa". E' il messaggio indirizzato dal premier agli ostaggi tenuti prigionieri a Gaza da Hamas dal podio del Palazzo di Vetro davanti a una sala semivuota. "Voglio parlare agli ostaggi, ho fatto piazzare altoparlanti intorno a Gaza così sentiranno il mio messaggio", ha annunciato Netanyahu durante il suo discorso nel quale ha poi negato che nella Striscia ci siano in corso un genocidio e una carestia e ha accusato diversi Paesi di aver ceduto ad Hamas. “Il riconoscimento dello Stato di Palestina è un marchio di vergogna”, ha spiegato . Non d sono solo io a non volere uno stato palestinese, ma tutta Israele.



