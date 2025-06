Avanza la marcia internazionale per spezzare il blocco su Gaza, attivisti italiani bloccati al Cairo

Centinaia di attivisti filo-palestinesi, mobilitati in un convoglio terrestre dalla Tunisia, hanno raggiunto Tripoli, in Libia, proseguendo il loro viaggio verso l'Egitto con l'obiettivo di raggiungere Gaza e "rompere il blocco" del territorio palestinese. La carovana al Soumoud ("resistenza" in arabo), composta da una decina di autobus e un centinaio di auto, ha attraversato martedì il confine tra Tunisia e Libia senza incidenti ed è stata accolta da una folla entusiasta nella capitale libica. Il convoglio spera di attraversare la Libia orientale, controllata dalle forze del potente generale Khalifa Haftar, rivale del governo di Tripoli, prima di entrare in Egitto, le cui autorità non hanno ancora rilasciato un lasciapassare o una autorizzazione. Ci sono anche italiani, alcuni bloccati al Cairo, Sono stati fermati in aeroporto al Cairo dalle autorità egiziane i due giovani attivisti Pro Pal partiti ieri da Torino con l'intenzione di partecipare alla marcia internazionale per Gaza. Si tratta di una ventunenne e un venticinquenne studenti della scuola Holden. Secondo quanto si è appreso da persone in contatto con loro è possibile che saranno espulsi. Oggi è prevista la ripartenza in direzione Libia dell'Est.